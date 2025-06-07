Привычки водителей, которые убивают аккумулятор за неделю — и вы их точно знаете

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Аккумулятор — один из самых надёжных элементов автомобиля. Но даже он не прощает некоторых привычек. И дело не только в забытых фарах.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Оставили свет — минус батарея

Многие водители, выходя из машины "буквально на минуту", не выключают габариты или ближний свет. Зимой это особенно опасно: на морозе батарея теряет заряд в разы быстрее. А "пара минут" легко превращаются в неожиданный отказ утром.

Музыка при заглушенном моторе

Менее очевидная, но не менее вредная ошибка — слушать музыку или заряжать телефон при выключенном двигателе. Магнитола, подсветка и USB-зарядка "съедают" заряд. За день — 20 минут, за неделю — полностью севший аккумулятор.

Короткие поездки — большая проблема

Если вы ездите только до магазина и обратно, генератор не успевает зарядить батарею. Такой хронический недозаряд приводит к сульфатации пластин — а это уже необратимое снижение ёмкости. Потом даже длинная поездка не спасёт.

Клеммы тоже важны

Окислившиеся контакты на аккумуляторе создают сопротивление, и батарея тратит больше энергии на заряд и разряд. Многие водители месяцами не заглядывают под капот — до тех пор, пока машина просто не заведётся.

Почистить клеммы можно за пару минут: разведите пищевую соду с водой или используйте специальное средство. Этого достаточно, чтобы продлить жизнь аккумулятору.

Как сохранить заряд

Простые правила: Всегда отключайте электроприборы перед выходом из машины, хотя бы раз в неделю устраивайте полноценную поездку — 20-30 минут, раз в месяц проверяйте клеммы и при необходимости чистите. Это займёт немного времени, но избавит от неприятных утренних сюрпризов и ненужных трат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

