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Заправка в дождь может стоить вам ремонта: вот почему это опасно

2:15
Авто

Опытные водители знают: заправка во время дождя — это не просто неудобство, а реальная угроза для автомобиля. Пара капель воды, попавших не туда, может привести к серьёзным последствиям.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Как влага попадает в бак

Когда лючок открыт, а за окном ливень или сильный ветер, вода легко проникает в топливный бак. Даже если вам кажется, что всё аккуратно — достаточно нескольких капель. А дальше начинается скрытый процесс, который редко кто замечает сразу.

Вода тяжелее бензина, поэтому оседает на дне бака. Со временем она попадает в топливную систему, провоцируя коррозию, засоры и сбои в работе форсунок. Машина может начать "чихать" на ходу, терять мощность и неожиданно глохнуть.

Топливо с водой — двойной ущерб

Во время дождя влага попадает и в подземные резервуары автозаправки. Через микротрещины или плохо герметизированные соединения вода просачивается внутрь, смешиваясь с топливом. Даже фильтры на колонках не всегда справляются.

В итоге вы заправляетесь "разбавленным" бензином: объём — тот же, а энергия — меньше. Двигатель работает с перебоями, расход топлива растёт, а динамика пропадает.

Безопасность тоже под угрозой

Дождь — это не только влага в баке. Мокрая обувь легко скользит по бетонной площадке, особенно у металлических колонок. А во время грозы заправка становится местом повышенной опасности — особенно если трогать авто мокрыми руками.

Статическое электричество, возникающее при движении или трении одежды, в сочетании с влагой может спровоцировать искру. Это реальная угроза на АЗС, где пары топлива присутствуют постоянно.

Как поступают водители с опытом

Профессионалы стараются избегать заправки во время дождя. Если уж сильно нужно — выбирают АЗС с крытыми зонами или навесами, где риск минимален. А лучше — подождать в машине или заехать на заправку позже, когда всё просохнет.

Это небольшая пауза, которая может уберечь вас от серьёзных трат в будущем — и продлить жизнь вашему двигателю.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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