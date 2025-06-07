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Заправили — и сразу на мойку: ошибка, за которую платят кузовом

2:12
Авто

Заправились до полного и тут же направились на мойку? Остановитесь. Это безобидное на первый взгляд действие может обернуться дорогим ремонтом. Всё дело в химии, о которой редко говорят даже бывалые водители.

Мойка самообслуживания
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мойка самообслуживания

Что происходит после заправки

Современное топливо — не просто бензин или дизель. В его составе есть присадки, улучшающие работу двигателя, но опасные для кузова. При заправке капли топлива почти всегда попадают на поверхность автомобиля, особенно в районе люка бензобака.

Вода и топливо — опасная смесь

Если сразу после заправки вы моете машину, вода смешивается с остатками топлива и проникает в лакокрасочное покрытие. Это особенно актуально при бесконтактной мойке: сильные струи вбивают едкую топливно-водяную смесь в зазоры и уплотнители.

Результат — со временем краска тускнеет, появляются пятна, микротрещины и даже коррозия. Особенно страдают резиновые элементы, которые трескаются и теряют эластичность.

Пары бензина под водой

Сразу после заправки топливо активно испаряется. А если на машину попадает вода, она "запечатывает" пары под влажной плёнкой. Это ускоряет химическую реакцию, которая разрушает защитный слой кузова. Через полгода — матовые разводы, которые не берет даже глубокая полировка.

Как действовать правильно

Лучше подождать 2-3 часа после заправки. За это время остатки топлива испарятся или высохнут. Только после этого можно ехать на мойку.

Если грязь мешает, протрите кузов сухой микрофиброй — аккуратно, без воды. А ещё лучше возите в машине специальные салфетки для удаления следов топлива: они безопасны и не вредят краске.

Чисто — не значит вредно

Автомойка важна, но главное — сохранить здоровье кузова. Следуйте простому правилу: заправка и мойка должны быть разнесены по времени. Уже через месяц вы заметите, что лак блестит дольше, а уплотнители остаются эластичными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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