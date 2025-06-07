Производители не расскажут: простой метод борьбы с желтизной фар

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2:20
Авто

Пожелтевшие фары портят внешний вид машины и снижают яркость света. Особенно это опасно ночью, когда даже хороший свет становится рассеянным и тусклым. Водитель видит хуже, а встречные ослепляются чаще.

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Почему не стоит тратиться на дорогие наборы

Готовые комплекты для полировки фар стоят недёшево, а результат часто не оправдывает ожиданий. Есть более простой, доступный и не менее эффективный способ — и всё, что нужно, уже есть на кухне.

Паста и сода: мощный тандем

Для возвращения фарам прозрачности достаточно отбеливающей зубной пасты и пищевой соды. В пасте содержатся мелкие абразивные частицы, а сода усиливает их действие и помогает растворять грязь и окислы.

Смешайте 2 столовые ложки пасты с 1 ложкой соды до густой консистенции. Нанесите на фары круговыми движениями, используя мягкую ткань или губку.

Если поверхность сильно загрязнена, пройдитесь щёткой с жёсткой щетиной. Смесь оставьте на 10 минут, затем смойте тёплой водой и вытрите насухо.

Защитный финиш

После очистки нанесите на фары каплю растительного масла — подойдёт и подсолнечное. Оно заполнит микротрещины и создаст тонкую плёнку, которая будет отталкивать влагу и замедлит пожелтение.

Чтобы закрепить результат, повторите процедуру на следующий день. Уже после первого применения фары становятся до 70 % прозрачнее, а свет — мягче и ровнее.

Что делать не стоит

Не используйте жёсткие абразивы вроде чистящих порошков — они могут поцарапать пластик. Не применяйте растворители (ацетон, бензин): они разрушают защитный слой, и фары быстро снова потемнеют.

Важно: метод работает только с пластиковыми фарами. Для стеклянных — другие средства, например, уксус и газета.

Эффект надолго

Те, кто попробовал метод, отмечают: эффект держится до 8 месяцев. А если протирать фары маслом раз в месяц — желтизна может не появляться годами. Просто, эффективно, доступно — и никаких дорогих баночек.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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