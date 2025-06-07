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Секрет ярких фар нашёлся на кухне — и это не шутка

1:59
Авто

Иногда фары начинают светить хуже, но дело вовсе не в перегоревших лампочках. Опытные водители знают: причина может скрываться в налёте, который оседает на стекле от пыли, солей и дорожной грязи.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Лук вместо полироли

Обычная луковица — эффективное и безопасное средство, чтобы вернуть фарам прежнюю прозрачность. В луковом соке есть слабые органические кислоты, которые мягко растворяют грязевую плёнку, не повреждая стекло.

Просто разрежьте луковицу пополам, протрите ею фару и подождите 5 минут. После этого смойте остатки водой — и сразу увидите разницу: поверхность станет чище, а свет — ярче.

Почему работает

Луковый сок действует не только как очиститель. Он создаёт на стекле тонкую защитную плёнку, которая отталкивает влагу и грязь. Благодаря этому в дождь капли не задерживаются на поверхности, а свет не рассеивается.

Этот эффект особенно заметен при езде ночью: фары светят ярче, а дорога — виднее.

Для усиления эффекта

Можно пойти дальше: смешайте немного лукового сока с зубной пастой без абразивов. Такая смесь мягко отполирует мелкие царапины и улучшит светопропускание стекла. Главное — не использовать жёсткие щётки и агрессивные составы.

После процедуры обязательно тщательно промойте фары водой, чтобы убрать остатки сока и пасты. И не применяйте этот метод, если на пластиковом стекле уже есть трещины — кислота может усугубить повреждения.

Просто, быстро, эффективно

Этот способ особенно ценен за свою доступность: не нужно покупать дорогие средства или записываться на полировку. Всё, что нужно — есть на кухне. Один раз попробуете — и будете удивлены, насколько сильно изменится качество света даже у старых фар.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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