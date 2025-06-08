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Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых

2:02
Авто

Лада Искра даже не поступила в продажу, а уже успела дважды подорожать. Сначала обещали цену в 1 млн рублей, потом — 1,2 млн, теперь заговорили о 1,3-1,85 млн. Причём старт продаж намечен только на 20 июля, и за это время ценник может ещё вырасти. Серийное производство стартовало в апреле, но проблемы с комплектующими уже сократили план выпуска вдвое: вместо обещанных 40-50 тыс. автомобилей в 2025 году соберут лишь около 20 тыс.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Официально базовая Искра с 8-клапанным двигателем и механикой всё же будет, причём не совсем "пустая": ABS, ESP, подогрев зеркал, две подушки, электропакет, усилитель руля. Но таких машин почти не будет. Главный упор — на более дорогие версии с 1.6 мотором и вариатором.

Схема до боли знакома. Помните, как раньше обещали, что Искра заменит Гранту? Не вышло. Продажи Гранты в 2024 году перевалили за 200 тыс. штук, и пока они не упадут ниже 30 тыс., её не снимут с производства. А это вряд ли когда-то случится — ведь в бюджетном сегменте ей просто нет конкурентов.

Формально Гранта всё ещё стоит от 750 тыс. рублей, но в салонах таких машин нет. Дилеры оформляют договоры с открытой датой, и многие покупатели в итоге так ничего и не получают. "Выпускаем маленькими партиями из-за низкого спроса", — говорят на АвтоВАЗе. Но менеджеры утверждают обратное: спрос огромный, просто "дешёвка" невыгодна заводу.

С Искрой будет то же самое. Машина для народа останется на бумаге. А в реальности — дорогие версии, доплаты и дефицит. Знакомо? Очень.

Уточнения

"АвтоВАЗ" - советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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