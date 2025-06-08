Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

2:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажи новых машин в России — как анекдот, который всё не заканчивается: всё хуже и хуже. А дилерам вместо передышки — ещё фура новеньких, только с конвейера. И снова "добро пожаловать" в реальность, где даже у Лады залежались прошлогодние запасы, а в объявлениях до сих пор пылятся авто с нулевым пробегом, но выпуском 2022 года.

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На складах тесно, на дорогах — пусто

По данным "Автостата", за первые 4 месяца 2025 года продажи новых легковушек рухнули на 25%. Это уже не спад — это свободное падение. И не спасают ни скидки, ни красивые обёртки от китайских брендов.

Китайцы навезли в Россию десятки марок, половину которых даже опытные автолюбители не запомнят. Chery, Jetour, Kaiyi, SWM, BAIC, Livan — это ещё те, кто на слуху. А сколько тихо исчезли?

Стоянки в Калуге забиты до горизонта

Заводы в Калуге и Подмосковье, раньше выпускавшие Volkswagen и Mercedes, теперь клепают китайцев. А те стоят: Chery, Exeed, Tanet — шины спустили, краска выгорела, а покупатель так и не пришёл.

Наиболее грустная история — у Автотора. Из всего модельного ряда хоть как-то двигается Jetour Dashing. Остальное — неликвид с бонусом в виде пыли и отчаяния. Kaiyi, BAIC? Даже со скидками — тишина.

Москвич не сдался. Но и не взлетел

Москвич 3 ещё худо-бедно продаётся, а вот "шестёрка" и электрокроссовер 3Е — полнейший провал. Даже машины 2023 года пылятся в шоурумах, как напоминание о нереализованных амбициях. И, что характерно, вместо распродажи — повышение цен.

"Свежачок" двухлетней выдержки

В 2025 году дилеры с горем пополам продали 17,6 тыс. машин 2023 года. Это — жалкие 4,4% от общего числа проданных авто. А среди них даже бренды, у которых доля 2023 года почти 100%: Ora, Jetta, Livan, MG. Это уже не статистика — это записка с рынка: "мы уходим, прощайте".

Подержанные машины без пробега: шутка для ценителей

Polo 2022 года без пробега за 2,8 млн рублей — обычное дело в объявлениях. Люди закупались под перепродажу, и теперь надеются продать с наценкой… спустя три года.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

