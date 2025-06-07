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Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать

1:26
Авто

Ремонт машины своими руками может сэкономить деньги, но при отсутствии опыта легко допустить ошибки, которые приведут к дополнительным проблемам.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Представляем топ-5 ошибок, которых стоит избегать, чтобы не навредить своему автомобилю.

1. Неправильный выбор запчастей

Использование некачественных или неподходящих деталей приводит к быстрому износу и поломкам. Проверяйте маркировку и рекомендации производителя.

2. Пренебрежение инструкциями и сервисной документацией

Без подробного изучения мануала легко допустить ошибки в сборке или регулировке, что негативно скажется на работе автомобиля.

3. Отсутствие правильных инструментов

Использование неподходящих инструментов может повредить крепеж или детали. Инвестируйте в набор качественных ключей и измерительных приборов.

4. Недостаточная подготовка и проверка перед работой

Перед ремонтом важно проверить состояние аккумулятора, уровня жидкостей и наличие специальных средств безопасности.

5. Игнорирование диагностики после ремонта

После замены или ремонта обязательно проверьте систему на наличие ошибок и корректную работу всех узлов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать распространённых ошибок и сохранить автомобиль в хорошем состоянии при самостоятельном ремонте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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