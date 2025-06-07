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LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся

1:49
Авто

На АВТОВАЗе — масштабная перестройка. По данным инсайдеров, привычная LADA Granta скоро может покинуть конвейер. Её заменит новый игрок — LADA Iskra. И хотя обе модели собирают на одном заводе в Тольятти, между ними — огромная разница.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Granta до сих пор выпускается без оцинковки, что делает её уязвимой к коррозии. В то же время Iskra изначально получила полный антикор, а значит, обещает прослужить дольше. Но главное — в деталях: Granta по-прежнему зависит от российских комплектующих, которые вопреки логике только дорожают. А вот у Iskra — китайские поставки, а значит, падение юаня работает в её пользу.

Парадокс в том, что при всей локализации Granta становится всё менее доступной. Двигатели, подвеска, электроника — всё вроде бы своё, но цены не падают. В отличие от Iskra, чья изначальная сборка ориентирована на импортозамещение и удешевление. Поэтому именно она и выглядит логичным преемником на роль нового народного авто.

Сначала цену Iskra прогнозировали в диапазоне 1,4-1,8 млн рублей. Но с учётом текущего курса рубля и снижения стоимости комплектующих из Китая теперь обсуждается ценник от 700 тысяч до 1,2 млн. В этом случае модель легко "съест" не только Granta, но и китайских конкурентов вроде Chery Tiggo 4 или Haval Jolion.

Granta, вероятно, останется в минимальных комплектациях для такси и госзакупок. Но на роль массового бестселлера больше не претендует. Новая Iskra — это заявка на смену парадигмы.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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