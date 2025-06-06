Топ-5 советов по уходу за автомобилем в летний период

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Лето приносит свои вызовы для автомобиля: жара, пыль, активное использование кондиционера и длительные поездки.

Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Honda Ridgeline

Чтобы сохранить машину в отличном состоянии и избежать поломок, предлагаем топ-5 полезных советов для летнего ухода.

1. Проверяйте уровень и состояние охлаждающей жидкости

Жаркая погода увеличивает нагрузку на систему охлаждения, поэтому важно следить за уровнем антифриза и состоянием радиатора.

2. Следите за состоянием шин и давлением в них

Высокие температуры влияют на давление и износ шин. Регулярно проверяйте давление и не забывайте о протекторе.

3. Используйте кондиционер правильно

Регулярно обслуживайте систему кондиционирования, чтобы избежать неприятных запахов и поломок.

4. Защищайте кузов от солнца

Парковка в тени и использование защитных покрытий помогут сохранить краску и избежать выгорания.

5. Обращайте внимание на аккумулятор

Жара может негативно влиять на аккумулятор, поэтому проверяйте его состояние и крепление.

Вывод: Правильный уход летом обеспечит комфорт и безопасность, а также продлит срок службы автомобиля.