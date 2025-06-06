Топ-5 советов по уходу за автомобилем в летний период

Лето приносит свои вызовы для автомобиля: жара, пыль, активное использование кондиционера и длительные поездки.
Чтобы сохранить машину в отличном состоянии и избежать поломок, предлагаем топ-5 полезных советов для летнего ухода.
1. Проверяйте уровень и состояние охлаждающей жидкости
Жаркая погода увеличивает нагрузку на систему охлаждения, поэтому важно следить за уровнем антифриза и состоянием радиатора.
2. Следите за состоянием шин и давлением в них
Высокие температуры влияют на давление и износ шин. Регулярно проверяйте давление и не забывайте о протекторе.
3. Используйте кондиционер правильно
Регулярно обслуживайте систему кондиционирования, чтобы избежать неприятных запахов и поломок.
4. Защищайте кузов от солнца
Парковка в тени и использование защитных покрытий помогут сохранить краску и избежать выгорания.
5. Обращайте внимание на аккумулятор
Жара может негативно влиять на аккумулятор, поэтому проверяйте его состояние и крепление.
Вывод: Правильный уход летом обеспечит комфорт и безопасность, а также продлит срок службы автомобиля.
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