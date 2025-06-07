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Купил Ладу — вернул 260 тысяч: в России готовят новый налоговый бонус

1:44
Авто

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки — налоговый вычет за покупку машины российского производства. Идея простая: купил отечественный автомобиль — подал декларацию — получил назад часть уплаченного НДФЛ. Сумма может доходить до 260 000 рублей, как при покупке жилья или оплате обучения. Главное условие — "белая" зарплата и отсутствие других вычетов на ту же сумму.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Пример:

• авто за 1 млн ₽ - вычет до 130 тыс.;
• за 1,5 млн ₽ - максимум 260 тыс.

Мера направлена на поддержку локального автопрома и переток интереса от китайских брендов к "своим" — LADA, УАЗ, ГАЗ. Особенно в условиях роста цен и ухода зарубежных марок. Важный плюс: программа не привязана к автокредитам и подходит тем, кто платит из своего кармана.

Кому это не подойдёт:

• ИП на упрощёнке, самозанятым и фрилансерам без НДФЛ;
• тем, кто уже исчерпал лимит вычетов (например, за ипотеку);
• если авто оформлено не на налогоплательщика.

Подать документы можно будет через "Госуслуги" или налоговую, приложив договор купли-продажи, ПТС и справку о сборке в РФ. Вероятнее всего, появится список допущенных машин с подтверждённой локализацией. В нём точно окажутся LADA, УАЗ, ГАЗ и, возможно, "Москвич".

Мера уже работает в других странах: США возвращают до $7500 за электрокары, Германия компенсирует НДС на "зелёные" авто. Так что для России это шаг в правильном направлении.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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