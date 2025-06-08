Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды на сайте и реальность: как не ошибиться с выбором отеля на отпуск
Проверка растений при покупке: как не пропустить мошек и вредителей
Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест
Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером
Туристические мошенники не дремлют: как защитить свои деньги
Госдолг России и США: кто выигрывает в битве за макроэкономическую устойчивость
Почему мы смеёмся от щекотки? Учёные раскрывают тайны мозга
Исключительные ароматы: 4 нишевых парфюма, которые раскроют вашу индивидуальность и точно продержатся до вечера
Работающие методы: как обычный звук «кис-кис» укрепляет дружбу с котом

Мотор мечты или кошмар для владельцев? Вся правда о двигателе BMW и Peugeot - ужасно прекрасный EP6

2:04
Авто

В своё время он казался идеальным: компактный бензиновый мотор, результат сотрудничества двух легендарных компаний — BMW и Peugeot. Этот двигатель даже восемь раз получал звание "Международный двигатель года" в своей категории. Но со временем всё изменилось.

BMW X1
Фото: commons.wikimedia.org by AutobildEs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BMW X1

Сегодня двигатель, известный под именами Prince, EP6, N13 (а также N14 и N18 для MINI), печально знаменит своей ненадёжностью. И дело здесь не только в ошибках инженеров — маркетинг сыграл свою роль.

Как всё начиналось?

В 2002 году BMW и Peugeot решили объединить усилия для создания нового поколения бензиновых моторов, подходящих для компактных моделей с поперечным расположением двигателя. Уже в 2006 году появились первые серийные версии:

  • В Peugeot моторы назывались EP4 или EP6.

  • В BMW - N13.

  • Для MINI - N14 и N18.

Общим именем для этих агрегатов стало Prince.

Технологии, которые казались прорывом

Этот четырёхцилиндровый 16-клапанный мотор полностью изготавливался из алюминия.

Peugeot внёс в проект эволюцию старого двигателя TU.

BMW добавила:

  • Систему изменения фаз газораспределения,

  • Масляный насос,

  • Композитные коленчатые валы,

  • Цепь ГРМ,

  • И головки блока цилиндров, созданные по особой технологии литья из пены.

Более мощные версии имели турбонаддув с двойной спиралью — ещё одна "фишка" BMW.

Почему всё пошло не так?

На бумаге мотор казался настоящим чудом инженерной мысли. Но в реальности он быстро заработал репутацию ненадёжного: проблемы с цепью ГРМ, турбиной, высоким расходом масла и перегревом стали частыми жалобами владельцев. И это особенно касается вторичного рынка, где эти двигатели популярны благодаря доступной цене машин.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто
Наука и техника
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто Аудио 
Популярное
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых

Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.

Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Звёзды на сайте и реальность: как не ошибиться с выбором отеля на отпуск
Проверка растений при покупке: как не пропустить мошек и вредителей
Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест
9 июня: Петр I, вставная челюсть и Том Сойер
Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером
Туристические мошенники не дремлют: как защитить свои деньги
Госдолг России и США: кто выигрывает в битве за макроэкономическую устойчивость
Почему мы смеёмся от щекотки? Учёные раскрывают тайны мозга
Исключительные ароматы: 4 нишевых парфюма, которые раскроют вашу индивидуальность и точно продержатся до вечера
Работающие методы: как обычный звук «кис-кис» укрепляет дружбу с котом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.