Мотор мечты или кошмар для владельцев? Вся правда о двигателе BMW и Peugeot - ужасно прекрасный EP6

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В своё время он казался идеальным: компактный бензиновый мотор, результат сотрудничества двух легендарных компаний — BMW и Peugeot. Этот двигатель даже восемь раз получал звание "Международный двигатель года" в своей категории. Но со временем всё изменилось.

Фото: commons.wikimedia.org by AutobildEs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ BMW X1

Сегодня двигатель, известный под именами Prince, EP6, N13 (а также N14 и N18 для MINI), печально знаменит своей ненадёжностью. И дело здесь не только в ошибках инженеров — маркетинг сыграл свою роль.

Как всё начиналось?

В 2002 году BMW и Peugeot решили объединить усилия для создания нового поколения бензиновых моторов, подходящих для компактных моделей с поперечным расположением двигателя. Уже в 2006 году появились первые серийные версии:

В Peugeot моторы назывались EP4 или EP6 .

В BMW - N13 .

Для MINI - N14 и N18.

Общим именем для этих агрегатов стало Prince.

Технологии, которые казались прорывом

Этот четырёхцилиндровый 16-клапанный мотор полностью изготавливался из алюминия.

Peugeot внёс в проект эволюцию старого двигателя TU.

BMW добавила:

Систему изменения фаз газораспределения,

Масляный насос,

Композитные коленчатые валы,

Цепь ГРМ,

И головки блока цилиндров, созданные по особой технологии литья из пены.

Более мощные версии имели турбонаддув с двойной спиралью — ещё одна "фишка" BMW.

Почему всё пошло не так?

На бумаге мотор казался настоящим чудом инженерной мысли. Но в реальности он быстро заработал репутацию ненадёжного: проблемы с цепью ГРМ, турбиной, высоким расходом масла и перегревом стали частыми жалобами владельцев. И это особенно касается вторичного рынка, где эти двигатели популярны благодаря доступной цене машин.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

