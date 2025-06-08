Мотор мечты или кошмар для владельцев? Вся правда о двигателе BMW и Peugeot - ужасно прекрасный EP6

В своё время он казался идеальным: компактный бензиновый мотор, результат сотрудничества двух легендарных компаний — BMW и Peugeot. Этот двигатель даже восемь раз получал звание "Международный двигатель года" в своей категории. Но со временем всё изменилось.
Сегодня двигатель, известный под именами Prince, EP6, N13 (а также N14 и N18 для MINI), печально знаменит своей ненадёжностью. И дело здесь не только в ошибках инженеров — маркетинг сыграл свою роль.
В 2002 году BMW и Peugeot решили объединить усилия для создания нового поколения бензиновых моторов, подходящих для компактных моделей с поперечным расположением двигателя. Уже в 2006 году появились первые серийные версии:
В Peugeot моторы назывались EP4 или EP6.
В BMW - N13.
Для MINI - N14 и N18.
Общим именем для этих агрегатов стало Prince.
Этот четырёхцилиндровый 16-клапанный мотор полностью изготавливался из алюминия.
Peugeot внёс в проект эволюцию старого двигателя TU.
BMW добавила:
Систему изменения фаз газораспределения,
Масляный насос,
Композитные коленчатые валы,
Цепь ГРМ,
И головки блока цилиндров, созданные по особой технологии литья из пены.
Более мощные версии имели турбонаддув с двойной спиралью — ещё одна "фишка" BMW.
На бумаге мотор казался настоящим чудом инженерной мысли. Но в реальности он быстро заработал репутацию ненадёжного: проблемы с цепью ГРМ, турбиной, высоким расходом масла и перегревом стали частыми жалобами владельцев. И это особенно касается вторичного рынка, где эти двигатели популярны благодаря доступной цене машин.
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.
Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.