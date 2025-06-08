Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки

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Китайский лидер в производстве аккумуляторов — компания CATL - представила новый прорыв в мире электромобилей. Их новейшая разработка — аккумулятор с супербыстрой зарядкой, способный зарядиться всего за 10 минут и обеспечить пробег до 400 километров!

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Что делает этот аккумулятор особенным?

CATL утверждает, что это первый в мире аккумулятор 4C с ультрабыстрой зарядкой, созданный на основе литий-железо-фосфата (LFP). Благодаря передовой технологии Shenxing он сочетает быстрые ионные каналы, новые формулы электролита и полностью нанокристаллизованный катод.

Всего 10 минут зарядки — и запас хода 400 км.

Полная зарядка обеспечивает пробег более 700 км.

Для кого это всё?

CATL — поставщик аккумуляторов для крупнейших автопроизводителей мира: Tesla, Geely, Fisker, Mercedes-Benz, SAIC Motor и недавно Chery. Теперь компания готова предложить решение, которое устранит главный страх покупателей электромобилей — боязнь остаться с разряженной батареей.

Будущее не только на дороге

"Когда клиенты становятся не только новаторами, но и массовыми потребителями, наша задача — сделать передовые технологии доступными каждому", — отметил главный научный сотрудник CATL Ву Кай.

Кстати, CATL не останавливается на автомобилях. В мае 2023 года компания представила новую технологию аккумуляторов, которая готова для использования… в пассажирских самолётах!

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

