Немцы уже не те: Mercedes отзывает 6000 пикапов X-Class из-за неисправности

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Mercedes-Benz снова оказался в центре неприятной ситуации. На этот раз компания отзывает 6117 пикапов X-Class, выпущенных с 2017 по 2019 год, чтобы устранить серьёзный заводской дефект. Проблема связана с радиальным валом заднего моста, из-за которого может возникнуть утечка масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes X-Class

В чём опасность?

По словам представителей Mercedes, эта утечка может привести к неожиданному снижению эффективности торможения — а это уже угроза безопасности водителя и пассажиров. Пока отзыв касается только Австралии, но неизвестно, распространится ли он на другие рынки.

X-Class — разочарование от Mercedes

Пикап X-Class так и не смог стать настоящим конкурентом в своём сегменте. Он базируется на платформе Nissan Navara, но стоит гораздо дороже, чем его "донор". Водители и эксперты часто критиковали X-Class за несоответствие цене и качеству.

Ряд отзывов у Mercedes

Это далеко не первый отзыв для Mercedes. За последние два года компания вынуждена была отозвать миллионы автомобилей разных моделей — дефекты касались не только пикапов, но и легковых машин. История с X-Class лишь подливает масла в огонь критики.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

