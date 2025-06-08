Немцы уже не те: Mercedes отзывает 6000 пикапов X-Class из-за неисправности

Mercedes-Benz снова оказался в центре неприятной ситуации. На этот раз компания отзывает 6117 пикапов X-Class, выпущенных с 2017 по 2019 год, чтобы устранить серьёзный заводской дефект. Проблема связана с радиальным валом заднего моста, из-за которого может возникнуть утечка масла.
По словам представителей Mercedes, эта утечка может привести к неожиданному снижению эффективности торможения — а это уже угроза безопасности водителя и пассажиров. Пока отзыв касается только Австралии, но неизвестно, распространится ли он на другие рынки.
Пикап X-Class так и не смог стать настоящим конкурентом в своём сегменте. Он базируется на платформе Nissan Navara, но стоит гораздо дороже, чем его "донор". Водители и эксперты часто критиковали X-Class за несоответствие цене и качеству.
Это далеко не первый отзыв для Mercedes. За последние два года компания вынуждена была отозвать миллионы автомобилей разных моделей — дефекты касались не только пикапов, но и легковых машин. История с X-Class лишь подливает масла в огонь критики.
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».
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