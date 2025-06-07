Знаменитая технология Quattro: к чему привели 45 лет инноваций и совершенства

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Полный привод Quattro давно стал визитной карточкой Audi. С момента появления в 1980 году система постоянно эволюционировала, превращаясь в сложнейший симбиоз механики и умного "мозга", который предугадывает всё - от малейшего скольжения до серьёзного заноса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Audi Quattro

Quattro Ultra: умный полный привод

Самая заметная инновация последних лет — технология ultra, которая используется, например, в Q5, A4 и A5. Суть этой системы — в экономии: в обычных условиях она работает как переднеприводная, а когда нужно — за доли секунды включает полный привод.

Датчики анализируют угол руля, ускорение и сцепление с дорогой.

Система заранее предсказывает, когда нужно подключить заднюю ось, а не ждёт, пока автомобиль начнёт буксовать.

Два сцепления в конструкции позволяют отключать задний кардан и экономить топливо, сохраняя проходимость и надёжность.

Классический Quattro и спортивный дифференциал

В больших и спортивных моделях (A6, A7, A8, Q7, Q8, RS) Audi сохраняет постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.

В норме 40% мощности идёт на переднюю ось и 60% — на заднюю.

Система умеет мгновенно перераспределять до 70% крутящего момента вперёд или 85% назад.

Для максимальной динамики доступен спортивный дифференциал задней оси. Он "подталкивает" внешний задний диск в повороте, делая управление более точным и азартным.

Для компактных моделей — своя система

Модели с поперечным расположением двигателя, такие как A3, Q3, TT, используют многодисковую муфту Haldex. По умолчанию они переднеприводные, но муфта при необходимости быстро передаёт всю доступную мощность назад. Это позволяет сохранять устойчивость даже на сложной дороге.

Будущее — за электричеством

В электромобилях, таких как Audi e-tron, полный привод реализован с помощью электромоторов на каждой оси. Такая система реагирует ещё быстрее и точнее, чем любая механическая. Это и есть новое поколение Quattro - электрический полный привод без задержек.

Зачем всё это нужно?

Современные системы Quattro обеспечивают:

максимальное сцепление на любом покрытии;

лучшую устойчивость в поворотах и при резких манёврах;

больше удовольствия от вождения.

И всё это — без компромиссов по расходу топлива, особенно в случае с системой ultra.

Quattro — это пример того, как Audi сочетает эффективность и азарт, делая вождение безопасным и по-настоящему увлекательным.

Уточнения

Quattro (с итал. — «четыре») — название, используемое компанией AUDI AG для обозначения технологий, либо систем постоянного полного привода (4WD), применяемых в конструкции тех или иных автомобилей Audi.

