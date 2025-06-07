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Ответ на пошлины Трампа: Китай тормозит мировой автопром

1:46
Авто

Китай ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов — стратегического сырья, без которого невозможно производство электроники и современных автомобилей. Это решение уже ударило по мировой промышленности и грозит перерасти в новый кризис.

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Фото: byd.com is licensed under Free More info
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Первые жертвы уже есть

Как сообщает The Verge, одним из первых пострадавших стал бренд Suzuki: компания вынуждена была приостановить выпуск хэтчбека Swift. Производство планируют возобновить лишь 16 июня, но Suzuki уже ищет альтернативные поставки нужных компонентов.

Сложнее ситуация у европейских производителей автокомпонентов. Несколько заводов уже приостановили работу — пока официально не называются, но ясно: последствия ударят по всему континенту. Аналогичные меры готовятся и в США.

Почему это так важно?

Редкоземельные элементы — ключ к производству высокотехнологичных компонентов:

  • Аккумуляторы для электромобилей и гибридов

  • Каталитические нейтрализаторы

  • Продукция аэрокосмической отрасли и робототехники

Китай контролирует более 90% мировых поставок редкоземельных металлов, поэтому любое ограничение бьёт по промышленности сразу во многих странах.

Политика и экспорт: кто выиграет?

Ограничения Китая — ответ на пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Китай оставил возможность для отдельных компаний продолжить экспорт, но только при наличии специального разрешения. По слухам, одобрение получили лишь 25% таких запросов. Это создаёт угрозу для мировой цепочки поставок и может отразиться на стоимости автомобилей, электроники и других товаров.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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