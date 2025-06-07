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Важные сигналы вашего автомобиля: как проверить тормозную систему

2:07
Авто

Безопасность на дороге начинается с надёжной тормозной системы. Конечно, регулярное техобслуживание важно, но даже без инструментов вы можете быстро оценить состояние тормозов. Эти простые советы пригодятся как при осмотре подержанного автомобиля, так и при проверке своей машины между сервисами.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Почувствуйте торможение на тест-драйве

Самый простой и действенный способ — это тест-драйв.

  • Линейное торможение: автомобиль должен останавливаться ровно, без уводов в сторону. Если машину тянет влево или вправо, это может указывать на проблемы с суппортом, колодками или гидравликой.

  • Ощущение педали: педаль тормоза должна быть упругой, но не чрезмерно мягкой или слишком жёсткой. "Мягкая" педаль — признак возможной утечки тормозной жидкости или проблем с главным цилиндром, а "дубовая" — может сигнализировать о неисправности усилителя тормозов.

  • Вибрации: пульсация в педали или руле — тревожный сигнал. Это может означать, что тормозные диски деформированы и требуют замены.

Прислушивайтесь к звукам

Во время торможения обращайте внимание на шумы.

  • Визг или свист: кратковременный звук в сырую погоду — это нормально. Но если звук не исчезает, вероятно, колодки изношены.

  • Скрежет металла: серьёзный сигнал — колодки полностью стерлись, и металл колодки царапает диск. Это опасно и требует немедленного ремонта.

  • Стук или щелчки: могут указывать на ослабленные суппорты или неисправности подвески.

Быстрый визуальный осмотр

Даже без снятия колёс можно сделать предварительную проверку.

  • Загляните сквозь обод — если конструкция позволяет, вы сможете увидеть тормозной диск и часть колодки. Так можно заметить, насколько они изношены.

Эти простые советы помогут вам вовремя заметить проблему и избежать серьёзного ремонта. А самое главное — сохранить безопасность на дороге!

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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