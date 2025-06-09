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Ставка упала, а мечты остались в салоне: автокредит всё ещё роскошь

1:38
Авто

Ключевая ставка в России теперь составляет 20% — вместо прежних 21%. Казалось бы, позитивный сигнал. Но для авторынка это не прорыв, а почти формальность. Как рассказали эксперты в интервью Autonews.ru, в реальности такие изменения не делают покупку автомобиля доступнее.

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Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Кредит остаётся роскошью

Ирина Франк, гендиректор Frank Auto, отмечает: даже при ставке 20% автокредит по-прежнему недоступен для большинства. Переплаты огромны, и для многих россиян покупка машины в долг остаётся "роскошью, а не средством передвижения".

Разницы — никакой

Вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцээр, прямо говорит: разницы между 21% и 20% для конечного покупателя практически нет. Это лишь пара тысяч рублей экономии в месяц — не тот стимул, который способен оживить рынок. Реальный эффект возможен только при ставке 10-12%.

Надежды — лишь на послабления от банков

Некоторые дилеры всё же надеются, что снижение станет сигналом для банков: возможно, появятся более лояльные условия — например, увеличение срока выплат или усиление программ trade-in. Но это пока только гипотезы.

До 15% — не ждите движения

В Российском союзе автодилеров подчёркивают: пока ключевая ставка выше 15%, серьёзных сдвигов в спросе ожидать не стоит. Проблема — не только в ставке, но и в общей нестабильности экономики, которая тормозит все крупные покупки.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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