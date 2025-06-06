Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит

Какую марку автомобиля можно назвать самой надёжной? Ответ оказался неожиданным: по результатам масштабного опроса Consumer Reports среди 300 000 водителей, на вершину рейтинга взлетела вовсе не Toyota. Более того, она даже не вторая.
Оценивали всё - от мелких неудобств вроде скрипа тормозов до серьёзных проблем с двигателем, коробкой и электрикой. Итог — рейтинг из 22 популярных брендов, где результаты порой идут вразрез с массовым мнением.
Rivian — всего 14 баллов. Электропикапы новой волны не впечатлили.
Cadillac и GMC набрали лишь 27 и 30 очков соответственно. Легенды явно сдали позиции.
Volkswagen и Jeep тоже в хвосте — проблемы с надёжностью у немцев и американцев стали системными.
Tesla хоть и собрала только 40 баллов, продолжает бить рекорды продаж. Chevrolet, Ford и Volvo — крепкий средний сегмент, хотя в былые времена у них было больше доверия. Nissan, Hyundai, Kia и Genesis расположились рядом — надёжность не провальная, но и не эталон.
BMW и Audi — выше ожидаемого. Особенно Audi с 54 баллами.
Mazda — 6 место, подтверждая статус "тихого бойца".
Acura и Honda в пятёрке, не уступая в качестве и надёжности более дорогим брендам.
Королева надёжности Toyota в этот раз лишь третья. Почему? Потому что выше — её же премиальный бренд Lexus, занявший вторую строчку.
Да-да, именно Subaru стала лидером. 68 баллов — и золото. Причина — отказ от чрезмерных технологических усложнений, благодаря чему машины остаются надёжными, как швейцарские часы.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс
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