Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть

Многие уверены: если авто "фирменное" и масло меняется вовремя — будет ездить вечно. А вот и нет. Большинство машин не доживают и до 10 лет без капремонта. И виноват в этом не завод-изготовитель, а привычки самих владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Вот три действия, которые каждый второй считает безобидными. А на деле — это медленная, но уверенная дорога к развалу.

Погнал на холодную — попрощайся с мотором

Утром — завёл и сразу в путь? Поздравляем, износ у двигателя и коробки начинается уже через пару километров. Холодное масло густое, зазоры большие, всё работает с лишним трением. Даже современные моторы и вариаторы от такого "режима марш-броска" не спасаются.

Что делать? Прогрев 1-2 минуты + 10 минут езды без рывков. Особенно зимой.

Жидкости и фильтры — не "мелочь", а основа здоровья

Кто-то ездит на старом масле, кто-то не менял тормозуху 5 лет, кто-то "экономит" на свечах. А потом жалуется на жор масла, плохие тормоза и странный запах от выхлопа. Современные моторы требуют свежего масла, чистых фильтров и нормальной охлаждайки. Игнорировать — себе дороже. Иногда буквально.

Город — не щадящий, а убийственный режим

Пробки, короткие поездки, старты с места — подвеска, АКПП, сцепление и аккумулятор благодарны не будут. Мотор не выходит на рабочую температуру, коробка перегревается, стартеру нет покоя.

Хотите продлить срок службы? Выезжайте хотя бы раз в неделю на трассу — мотору нужна разминка без остановок.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

