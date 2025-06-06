Старички, но с характером: машины до 800 тысяч, что ещё держатся

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Купить машину и не пожалеть — миссия выполнима. Даже с бюджетом до 800 тыс. рублей можно найти вариант, который не развалится через сезон и не утащит в сервис с головой. Вот четыре таких "рабочих лошадки".

Фото: Wikipedia by Greg Gjerdingen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mitsubishi Lancer

Renault Logan (2016-2019)

Символ простоты и надёжности. Российская сборка, восьмиклапанный мотор без турбин и вариаторов, механика и оцинкованный кузов. Логан не удивляет, но и не подводит. Надёжная классика, которую ценят в Европе — и не клонируют в Китае (ещё одно подтверждение качества).

Datsun on-DO

Формально — родственник Гранты, но с нюансами: другой кузов, салон, кресла и подвеска. Создавался с участием Nissan, и это видно: сборка крепкая, салон поудобнее, надёжность на уровне. До 600 тыс. можно найти живой экземпляр — редкий случай, когда подешевело, но не потеряло в ценности.

Datsun mi-DO

Компактный хэтчбек, построенный на базе Калины. Первые версии — с простым 8-клапанным мотором, затем появилась более мощная 16-клапанная. Для города — находка: маневренная, некапризная, нетребовательная к бензину. Простой и понятный автомобиль, особенно в первых годах выпуска.

Mitsubishi Lancer X

Да, легенда ещё жива. Десятое поколение Лансера с моторами 1.5 (109 л. с.) или 2.0 (150 л. с.) доступно до 800 тыс. Правда, пробег уже за 100 тыс. км, но зато моторы — надёжные, коробки (МКПП или автомат) — неубиваемые. Выглядит дерзко и по-прежнему не теряется на дороге.

Если искать с умом и не гнаться за "максимальной свежестью", можно найти автомобиль, который не разорит на старте. Особенно, если выбирать проверенное.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

