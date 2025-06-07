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Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут

2:28
Авто

Представляем список самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Основан он не на слухах и эмоциях, а на данных британского издания What Car? и страховой компании MotorEasy.

Nissan X-Trail
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние
Nissan X-Trail

Вот кого эксперты советуют обходить стороной — особенно на вторичке.

7 место — Nissan Qashqai (2014-2021)

Один из самых популярных кроссоверов начала 2010-х оказался не таким уж и надёжным. Проблемы — у бензиновых версий, которых в России большинство. Дизель, говорят, получше, но его днём с огнём не сыщешь.

6 место — Ford Kuga (2008-2013)

Красивый, сбалансированный, без намёка на "азиатский кич". Но — запчасти дорогие, ресурс не радует. Владельцы Ford знают, насколько быстро эти машины опустошают кошелёк, особенно с возрастом.

5 место — Nissan X-Trail (2014-2021)

Опять Nissan. X-Trail технически близок к "Кашкаю", значит и болячки примерно те же. Неудивительно, что он в рейтинге рядом с братцем.

4 место — Range Rover Evoque (2011-2019)

Британцы честно признались: их премиальный кроссовер не блещет надёжностью. Машина сложная, требовательная, а значит — малейшая ошибка в обслуживании может вылиться в дорогостоящий ремонт.

3 место — Land Rover Discovery Sport

Эвакуаторы, электрика, вечные глюки — типичная судьба многих владельцев этой модели. Шутят, что машина такая умная, что впадает в депрессию. Видимо, не шутка.

2 место — Peugeot 2008 (2013-2019)

Французский стиль и комфорт — это, конечно, хорошо. Но не на каждый день. 2008 по сути — "на каблуках" хэтчбек 208, и ломается он тоже не по-кроссоверному, а по-французски капризно.

1 место — Land Rover Discovery (2004-2017)

Символ приключений и надёжности в названии, но не в жизни. Поломки чуть ли не каждые 100 километров, особенно у старых экземпляров. Как тут в дорогу собраться?

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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