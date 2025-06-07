Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на черешню взлетели! Главная причина увеличения стоимости
Панировка больше не отвалится: вот что нужно сделать с мясом перед жаркой — гениальный совет
Обнаружен новый вид динозавров в Испании: череп стегозавра открывает неизвестный эволюционный этап
Выдра-призрак: животное, исчезнувшее 185 лет назад, снова вышло к людям
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Собака вместо психотерапевта: 13 пород, которые лечат взглядом и хвостом
Больше никаких удлинителей на виду: розетки исчезают, интерьер сияет
Молочный шоколад и медовые блики: это трендовое окрашивание идеально подходит всем
Цеанотус против сирени: как новое растение преобразит ваш сад

Не просто ездят, а удивляют: машины, которые живут от 400 тыс. км

2:52
Авто

Надёжность — это то, что отличает "рабочую лошадку" от капризной игрушки на колёсах. Особенно, если речь о подержанном авто, которому далеко за 10. Ведь хочется, чтобы ездил ты на машине, а не она — на твоих нервах.

Audi TT
Фото: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Audi TT

Fusion — странный, но надёжный

Ford Fusion с непритязательной внешностью и "кроссоверным" клиренсом удивляет выносливостью. Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 живут до 400 тыс. км. Есть и свои болячки, но по крупному — надёжная рабочая лошадка с бросовой ценой.

Mazda 2/Demio — малышка с характером

Несмотря на скромный литраж, моторы живучи: цепной ГРМ, нет турбины, обычный впрыск. При минимальном обслуживании выдают по 350 тыс. км. Главное — избегать ржавчины и внимательно смотреть кузов.

Toyota Corolla — культ на колёсах

120-я Королла — живая легенда. Простая, бесхитростная, но из-за репутации стоит прилично даже в возрасте. Минусы — ржавчина и "жор" масла у некоторых моторов.

Audi TT — спортивный и… надёжный

Парадоксально, но первая TT с 2.0 турбомотором (ещё без прямого впрыска) и полным приводом — вполне выносливый вариант. Только проверяйте заднюю часть: была история с потерей сцепления — решена спойлером.

Honda CR-V — почти валюта

Цены на CR-V растут. Варианты с R20A и K24 — крепкие, АКПП классическая, подвеска живая. Минус — коррозия, особенно в задней части, но она заметна при осмотре.

Toyota RAV4 — надёжность, которую хотят угнать

30-й кузов радует моторами AZ без капризной системы D4 и классическим автоматом. Недостаток — популярность у угонщиков и высокая цена даже на вторичке.

Toyota Avensis — старая школа

Двигатели 1AZ и 2AZ-FSE с прямым впрыском неплохи, особенно если повезло с экземпляром. А 1.8 1ZZ-FE — с масложором. Зато кузов не гниёт, если не бит и не крашен спустя рукава.

Mercedes SLK — родстер на века

Базировался на надёжных двигателях M111 и M112. Пятиступенчатая АКПП 5-G-tronic тоже была вечной. Если не гнали зимой на холодную, будет жить долго.

Porsche 911 — неожиданно надёжен

Дорогой, но… почти без проблем. Электроника, кузов, мотор — всё на высоте. Главное — найти не битый. Но за те деньги проще взять внедорожник.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Садоводство, цветоводство
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя Аудио 
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Собака вместо психотерапевта: 13 пород, которые лечат взглядом и хвостом
Больше никаких удлинителей на виду: розетки исчезают, интерьер сияет
Молочный шоколад и медовые блики: это трендовое окрашивание идеально подходит всем
Цеанотус против сирени: как новое растение преобразит ваш сад
Нужен нам для жизни — убивает изнутри: как холестерин превращается в смертельную ловушку
Тайны бретонских камней: почему тысячи менгиров выровнены с поразительной точностью
Эти внедорожники не боятся грязи, песков и каменистых дорог: легенды, которые всегда в деле
Курица, перец и немного магии: простой рецепт фаршированного картофеля для уютного ужина — пальчики оближешь
Поместите полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой трюк решит распространённую проблему
Похоже на рейдерский захват: власти Молдавии делают всё, чтобы уничтожить Молдовагаз именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.