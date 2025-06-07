Не просто ездят, а удивляют: машины, которые живут от 400 тыс. км

2:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Надёжность — это то, что отличает "рабочую лошадку" от капризной игрушки на колёсах. Особенно, если речь о подержанном авто, которому далеко за 10. Ведь хочется, чтобы ездил ты на машине, а не она — на твоих нервах.

Фото: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Audi TT

Fusion — странный, но надёжный

Ford Fusion с непритязательной внешностью и "кроссоверным" клиренсом удивляет выносливостью. Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 живут до 400 тыс. км. Есть и свои болячки, но по крупному — надёжная рабочая лошадка с бросовой ценой.

Mazda 2/Demio — малышка с характером

Несмотря на скромный литраж, моторы живучи: цепной ГРМ, нет турбины, обычный впрыск. При минимальном обслуживании выдают по 350 тыс. км. Главное — избегать ржавчины и внимательно смотреть кузов.

Toyota Corolla — культ на колёсах

120-я Королла — живая легенда. Простая, бесхитростная, но из-за репутации стоит прилично даже в возрасте. Минусы — ржавчина и "жор" масла у некоторых моторов.

Audi TT — спортивный и… надёжный

Парадоксально, но первая TT с 2.0 турбомотором (ещё без прямого впрыска) и полным приводом — вполне выносливый вариант. Только проверяйте заднюю часть: была история с потерей сцепления — решена спойлером.

Honda CR-V — почти валюта

Цены на CR-V растут. Варианты с R20A и K24 — крепкие, АКПП классическая, подвеска живая. Минус — коррозия, особенно в задней части, но она заметна при осмотре.

Toyota RAV4 — надёжность, которую хотят угнать

30-й кузов радует моторами AZ без капризной системы D4 и классическим автоматом. Недостаток — популярность у угонщиков и высокая цена даже на вторичке.

Toyota Avensis — старая школа

Двигатели 1AZ и 2AZ-FSE с прямым впрыском неплохи, особенно если повезло с экземпляром. А 1.8 1ZZ-FE — с масложором. Зато кузов не гниёт, если не бит и не крашен спустя рукава.

Mercedes SLK — родстер на века

Базировался на надёжных двигателях M111 и M112. Пятиступенчатая АКПП 5-G-tronic тоже была вечной. Если не гнали зимой на холодную, будет жить долго.

Porsche 911 — неожиданно надёжен

Дорогой, но… почти без проблем. Электроника, кузов, мотор — всё на высоте. Главное — найти не битый. Но за те деньги проще взять внедорожник.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

