Не просто ездят, а удивляют: машины, которые живут от 400 тыс. км

Надёжность — это то, что отличает "рабочую лошадку" от капризной игрушки на колёсах. Особенно, если речь о подержанном авто, которому далеко за 10. Ведь хочется, чтобы ездил ты на машине, а не она — на твоих нервах.
Fusion — странный, но надёжный
Ford Fusion с непритязательной внешностью и "кроссоверным" клиренсом удивляет выносливостью. Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 живут до 400 тыс. км. Есть и свои болячки, но по крупному — надёжная рабочая лошадка с бросовой ценой.
Mazda 2/Demio — малышка с характером
Несмотря на скромный литраж, моторы живучи: цепной ГРМ, нет турбины, обычный впрыск. При минимальном обслуживании выдают по 350 тыс. км. Главное — избегать ржавчины и внимательно смотреть кузов.
Toyota Corolla — культ на колёсах
120-я Королла — живая легенда. Простая, бесхитростная, но из-за репутации стоит прилично даже в возрасте. Минусы — ржавчина и "жор" масла у некоторых моторов.
Audi TT — спортивный и… надёжный
Парадоксально, но первая TT с 2.0 турбомотором (ещё без прямого впрыска) и полным приводом — вполне выносливый вариант. Только проверяйте заднюю часть: была история с потерей сцепления — решена спойлером.
Honda CR-V — почти валюта
Цены на CR-V растут. Варианты с R20A и K24 — крепкие, АКПП классическая, подвеска живая. Минус — коррозия, особенно в задней части, но она заметна при осмотре.
Toyota RAV4 — надёжность, которую хотят угнать
30-й кузов радует моторами AZ без капризной системы D4 и классическим автоматом. Недостаток — популярность у угонщиков и высокая цена даже на вторичке.
Toyota Avensis — старая школа
Двигатели 1AZ и 2AZ-FSE с прямым впрыском неплохи, особенно если повезло с экземпляром. А 1.8 1ZZ-FE — с масложором. Зато кузов не гниёт, если не бит и не крашен спустя рукава.
Mercedes SLK — родстер на века
Базировался на надёжных двигателях M111 и M112. Пятиступенчатая АКПП 5-G-tronic тоже была вечной. Если не гнали зимой на холодную, будет жить долго.
Porsche 911 — неожиданно надёжен
Дорогой, но… почти без проблем. Электроника, кузов, мотор — всё на высоте. Главное — найти не битый. Но за те деньги проще взять внедорожник.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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