ТОП-5 советских легенд с кузовом: железо, ставшее символом эпохи

В Советском Союзе грузовики были не просто рабочими лошадками — они были героями народного труда, военными тружениками и свидетелями больших строек, войн и перемен. Эти машины узнавали по звуку мотора, по скрипу кабины и характерному силуэту на горизонте.
Сегодня мы вспоминаем пять самых легендарных советских грузовиков с кузовом — надёжных, брутальных и, порой, вечных.
1. ГАЗ-51 (1946-1975)
Кузов: бортовой.
Чем знаменит: первый массовый грузовик послевоенного СССР. Прост в обслуживании, неприхотлив, как лом.
Фактор легендарности: его знали в каждом селе, на каждой стройке и на любой трассе от Балтики до Сахалина.
Факт: выпускался почти 30 лет, успев поработать и в армии, и в народном хозяйстве, и в кино.
2. ЗИЛ-130 (1962-1994)
Кузов: бортовой, самосвальный, спецнадстройки.
Чем знаменит: узнаваем по синей кабине и белой "маске". Работал на заводах, на селе, в МЧС, на телевидении (в прямом смысле).
Фактор легендарности: самый "поп-культурный" грузовик СССР. Есть на почтовых марках, в детских книгах, и, конечно, в мультиках.
Факт: по сей день используется частниками и коммунальщиками. Запчасти — на каждом рынке.
3. КамАЗ-5320 (1976-2000-е)
Кузов: бортовой, шасси для армейских и гражданских надстроек.
Чем знаменит: флагман КамАЗа, экспортировался в десятки стран. Символ "нового" советского грузовика.
Фактор легендарности: мощный, выносливый, с узнаваемым дизелем. Военные, дальнобойщики, фермеры — все его любили и проклинали одновременно.
Факт: использовался в армии, на олимпиадах, на БАМе. Многим довелось на нём "ловить коробку" и "качать тормоза" по 300 раз в день.
4. Урал-375Д (1961-1983)
Кузов: бортовой + армейский кунг.
Чем знаменит: монстр бездорожья. Использовался в армии, на нефтевышках, в Арктике и пустынях.
Фактор легендарности: бензиновый V8 с расходом как у танка и проходимость как у вездехода. Любимец армейских анекдотов.
Факт: часто "заводился с горки", а глушился — выдергиванием кочерги. Но ехал — везде.
5. КрАЗ-255Б (1967-1994)
Кузов: бортовой с трёхосной базой.
Чем знаменит: брутальный гигант из Кременчуга, предназначенный для тяжёлой работы и армейских нужд. Мощный, лязгающий, вечный.
Фактор легендарности: если на Урале ты не проехал — на КрАЗе проедешь. В прямом смысле ломал деревья на пути.
Факт: имел характерный "рокот", трясся весь, но ехал как танк. Идеален для доставки ракет, снарядов или, на худой конец, дров.
Эти машины не просто перевозили грузы — они строили города, тянулись сквозь метель, шли по бездорожью и остались в памяти наравне с людьми. Советский грузовик с кузовом — это не просто техника. Это характер. Это эпоха.
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