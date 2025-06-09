Батарея полна, а уверенности нет: почему россияне избегают дальних поездок на электромобилях

Электромобили активно приживаются в городах, где зарядные станции уже становятся привычной частью ландшафта. А вот на междугородних трассах всё не так радужно. Отсутствие стабильной инфраструктуры за пределами мегаполисов заставляет водителей дважды подумать, прежде чем отправиться в дальнюю поездку на батарейке.
Опрос с участием 1500 владельцев электрокаров, организованный совместно с EV Forum, показал: 26,5% респондентов вообще не путешествуют на своих электромобилях. Остальные 73,5% — да, выезжают, но далеко не всегда — и не очень далеко.
7,7% выбирают поездки до 100 км
22,7% — чаще всего ездят от 101 до 300 км
17,2% проезжают до 500 км
9,5% — до 700 км
18,9% осиливают маршруты до 1000 км
На расстояния от 1001 до 1500 км решаются 10,7% респондентов. Поездки до 2000 км выбирает 6,5% опрошенных. Самые смелые — 7% — преодолевали на электромобиле свыше 2000 км.
В отличие от бензиновых авто, электромобили требуют продуманной логистики. Маршрут нужно планировать с учётом доступных зарядных станций, а резкий мороз или затор на трассе может превратить поездку в риск. Именно поэтому для многих владельцев электрокар остаётся городским транспортом — по крайней мере, пока.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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