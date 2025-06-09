Кузов — в блеске, подвеска — в шоке: что не так с Kia Soul даже при хорошем пробеге

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Несмотря на возраст, Kia Soul первого поколения продолжает пользоваться спросом на вторичном рынке. Яркий внешний вид, доступность и неприхотливость делают его привлекательным вариантом. Но у этой модели есть и слабые места — о них рассказал, коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Фото: wikipediа by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Soul

Гул, тряска и коррозия

Первое, на что жалуются владельцы — слабая шумоизоляция. В салоне слышно всё: мотор, колёса, дорогу. Вдобавок жёсткая подвеска делает поездки по плохому асфальту настоящим испытанием.

Качество лакокрасочного покрытия тоже вызывает вопросы. Даже лёгкие повреждения кузова могут обернуться очагами коррозии, особенно в регионах с агрессивными реагентами зимой.

Слабый мотор и износ рулевой

Базовый двигатель — не самый бодрый: динамики не хватает, особенно при обгонах. Эксперты также отмечают ускоренный износ рулевой рейки, что приводит к стукам и необходимости ремонта.

Проблемы после 200 тысяч

Двухлитровый атмосферный мотор в целом надёжен, но после пробега в 200 000 км появляются "болячки":

утечки масла

нарушения тепловых зазоров клапанов

расслоение шкива коленвала

Есть и плюсы

Soul остаётся простым в обслуживании, с доступными по цене запчастями. Средняя стоимость "живого" экземпляра — от 700 тыс. рублей. Машина может стать хорошим выбором, если заранее знать, к чему быть готовым.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

