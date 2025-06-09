Кузов — в блеске, подвеска — в шоке: что не так с Kia Soul даже при хорошем пробеге

Несмотря на возраст, Kia Soul первого поколения продолжает пользоваться спросом на вторичном рынке. Яркий внешний вид, доступность и неприхотливость делают его привлекательным вариантом. Но у этой модели есть и слабые места — о них рассказал, коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Первое, на что жалуются владельцы — слабая шумоизоляция. В салоне слышно всё: мотор, колёса, дорогу. Вдобавок жёсткая подвеска делает поездки по плохому асфальту настоящим испытанием.
Качество лакокрасочного покрытия тоже вызывает вопросы. Даже лёгкие повреждения кузова могут обернуться очагами коррозии, особенно в регионах с агрессивными реагентами зимой.
Базовый двигатель — не самый бодрый: динамики не хватает, особенно при обгонах. Эксперты также отмечают ускоренный износ рулевой рейки, что приводит к стукам и необходимости ремонта.
Двухлитровый атмосферный мотор в целом надёжен, но после пробега в 200 000 км появляются "болячки":
утечки масла
нарушения тепловых зазоров клапанов
расслоение шкива коленвала
Soul остаётся простым в обслуживании, с доступными по цене запчастями. Средняя стоимость "живого" экземпляра — от 700 тыс. рублей. Машина может стать хорошим выбором, если заранее знать, к чему быть готовым.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.