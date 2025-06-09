Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батарея полна, а уверенности нет: почему россияне избегают дальних поездок на электромобилях
Как превратить простое платье в роскошное: работает даже с масс-маркетом
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Что делать, когда жара уничтожает ваши растения? Это решение сработает безупречно
Форель, сибас и карась: Россия удвоила закупки рыбы в Турции
Москвичи, готовьтесь! 9 июня жара обернется кошмаром: объявлен оранжевый уровень
Тройной удар по организму: как алкогольные забеги разрушают здоровье
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами

Кузов — в блеске, подвеска — в шоке: что не так с Kia Soul даже при хорошем пробеге

1:37
Авто

Несмотря на возраст, Kia Soul первого поколения продолжает пользоваться спросом на вторичном рынке. Яркий внешний вид, доступность и неприхотливость делают его привлекательным вариантом. Но у этой модели есть и слабые места — о них рассказал, коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Kia Soul
Фото: wikipediа by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Soul

Гул, тряска и коррозия

Первое, на что жалуются владельцы — слабая шумоизоляция. В салоне слышно всё: мотор, колёса, дорогу. Вдобавок жёсткая подвеска делает поездки по плохому асфальту настоящим испытанием.

Качество лакокрасочного покрытия тоже вызывает вопросы. Даже лёгкие повреждения кузова могут обернуться очагами коррозии, особенно в регионах с агрессивными реагентами зимой.

Слабый мотор и износ рулевой

Базовый двигатель — не самый бодрый: динамики не хватает, особенно при обгонах. Эксперты также отмечают ускоренный износ рулевой рейки, что приводит к стукам и необходимости ремонта.

Проблемы после 200 тысяч

Двухлитровый атмосферный мотор в целом надёжен, но после пробега в 200 000 км появляются "болячки":

  • утечки масла

  • нарушения тепловых зазоров клапанов

  • расслоение шкива коленвала

Есть и плюсы

Soul остаётся простым в обслуживании, с доступными по цене запчастями. Средняя стоимость "живого" экземпляра — от 700 тыс. рублей. Машина может стать хорошим выбором, если заранее знать, к чему быть готовым.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Авто
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Шоу-бизнес
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Этнос сатанизма. Государство, которое не хоронит своих — теряет право на мораль Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Последние материалы
Не тратьте лишнего: когда потолок можно отделать без штукатурки
Пять триллеров об оружии: какие последствия ожидают мир, если Украина получит ракеты Taurus?
Сергей Лазарев не считает себя легендой: вот кто, по мнению певца, действительно достоин этого титула
Ландшафтный бизнес на подъёме: кого не хватает в мире садоводов
Белые грибы творят чудеса: их называют едой против старения
Сводка с фронта: русское наступление на Днепропетровск, в Ровно разбит аэродром с F-16
Кузов — в блеске, подвеска — в шоке: что не так с Kia Soul даже при хорошем пробеге
Если не было дохода: дети пенсионера могут оформить налоговый вычет за его лечение
Макияж, который старит: как избежать грустного выражения на лице
Минус 10 лет за месяц: какие упражнения перезапускают тело после сорока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.