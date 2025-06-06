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Топ-5 ошибок при эксплуатации двигателя в летний сезон и как их избежать

1:28
Авто

Жаркая погода усиливает нагрузку на двигатель автомобиля, и даже небольшие ошибки в эксплуатации могут привести к серьёзным проблемам.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Рассмотрим топ-5 ошибок, которых стоит избегать летом, чтобы сохранить мотор в рабочем состоянии.

1. Игнорирование перегрева двигателя

Не стоит продолжать движение при повышенной температуре — это быстро приводит к поломкам, включая пробой прокладки головки блока цилиндров.

2. Частое использование кондиционера без пауз

Постоянная нагрузка на компрессор увеличивает расход топлива и изнашивает двигатель, особенно при агрессивном стиле вождения.

3. Запуск двигателя сразу после долгой стоянки на жаре

Дайте мотору немного остыть, особенно если автомобиль стоял на солнце, чтобы избежать стрессовых нагрузок на систему смазки и охлаждения.

4. Пренебрежение проверкой охлаждающей системы

Засоры, протечки или неисправности вентилятора могут стать причиной перегрева — регулярная диагностика необходима.

5. Агрессивная езда при высоких температурах

Резкие ускорения и длительная езда на высоких оборотах в жару ускоряют износ двигателя и могут привести к серьёзным повреждениям.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить двигатель в отличном состоянии и избежать дорогостоящих ремонтов летом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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