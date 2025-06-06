После миллиона спасённых жизней: зачем Volvo меняет стандарты ремней безопасности

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Компания Volvo, пионер в области автомобильной безопасности, представила новую разработку — адаптивный ремень безопасности, который впервые будет установлен на электромобиле Volvo EX60 в следующем году.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ремень безопасности

Эта инновация объединяет датчики, искусственный интеллект и возможность обновлений беспроводным способом (over-the-air, OTA), создавая персонализированную систему защиты для каждого пассажира.

Новый ремень оснащён датчиками, которые в режиме реального времени собирают данные о дорожной обстановке, скорости автомобиля, направлении движения и положении тела пассажира. В случае аварии система анализирует полученные параметры и адаптирует силу натяжения ремня, учитывая индивидуальные особенности пассажира и тяжесть столкновения.

Если раньше стандартные ремни безопасности имели всего три режима натяжения, то в модели EX60 внедрено одиннадцать профилей адаптации. Это позволяет ремню точно "подстраиваться" под ситуацию. Например, пассажир с крупной комплекцией в серьёзной аварии получит более мощную нагрузку, обеспечивающую надёжную фиксацию, тогда как человек небольшого роста в лёгкой аварии подвергнется лишь минимальному натяжению ремня.

Одним из ключевых преимуществ новой системы является её гибкость и способность к обновлению. Благодаря технологии OTA, Volvo сможет дистанционно совершенствовать алгоритмы работы ремней, обновлять стратегии реагирования и даже адаптировать поведение ремня на основе новых исследований и статистики реальных аварий.

Это новшество — логичное продолжение исторической миссии Volvo в области безопасности. Именно инженеру Нильсу Болину принадлежит изобретение трёхточечного ремня безопасности в 1959 году, который, по оценкам, спас более миллиона жизней. Сегодня, спустя более 60 лет, Volvo снова делает шаг в будущее, превращая пассивную защиту в активный и интеллектуальный инструмент спасения.

Уточнения

Volvo (Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.