Тормоза отказывают внезапно, но всегда — по одной и той же причине: как не стать следующей историей для сводки ДТП

Автомобилисты — особенно владельцы машин с пробегом — каждый год сталкиваются с одними и теми же неисправностями тормозов. Даже надёжные дисковые системы требуют внимания и ухода. Причина — агрессивная среда: климат, реагенты, перепады температур.
Российская зима не прощает халатности: соль, влага и перепады температур приводят к тому, что резиновые элементы теряют эластичность, направляющие ржавеют, а поршни заклинивают. Всё это сказывается на тормозной системе — появляются скрипы, ухудшается торможение, растёт расход топлива.
Заклинившие тормоза могут обернуться серьёзными проблемами. Водители рискуют попасть в аварию или даже столкнуться с возгоранием колёс. Такие случаи, по словам экспертов, фиксируются ежегодно и не зависят от возраста машины — проблемы касаются и новых, и старых автомобилей.
Надёжный способ избежать критических неисправностей — регулярное обслуживание.
Весной специалисты советуют:
приобретать ремкомплекты
разбирать суппорты
очищать и смазывать узлы
при необходимости — менять направляющие и поршни
Такой профилактический подход позволяет продлить срок службы тормозов и сохранить безопасность на дороге.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
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