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Машина — будто из салона, а год выпуска пугает: как стареет автопарк России

Авто

Российский автопарк стремительно стареет — средний возраст легковых автомобилей в стране уже превысил 15 лет. Об этом сообщает издание "За рулем".

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Машины постарели — особенно отечественные

Средний возраст автомобилей в России — 15,2 года. Хуже всего ситуация с машинами отечественного производства: им в среднем 18,5 лет. Японские — немного моложе (16,4 года), но всё равно превышают "психологическую" отметку в 15 лет.

У кого автопарк свежее

Американские машины в среднем младше (14,6 года), европейские — ещё моложе (13 лет), а корейские вообще радуют цифрой 10,7 года. Но настоящим рекордсменом оказались китайские автомобили — всего 6,1 года в среднем.

Что чаще всего покупают

По статистике вторичного рынка:

  • 34% продаж — авто от 10 до 15 лет

  • 29% — машины от 5 до 10 лет

  • По 16% — делят между собой машины младше 5 лет и старше 15

  • Лишь 4% сделок приходится на технику старше 20 лет

Почему всё так

Новые автомобили подорожали, а привычные марки ушли с рынка. Люди всё чаще выбирают подержанные машины, но это не омолаживает автопарк — ведь завоз свежих иномарок стал сложнее. При выборе россияне ориентируются не на "внешность", а на надежность, ремонтопригодность и доступность запчастей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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