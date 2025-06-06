От маркетинга к реальности: Euro NCAP назвал самые надёжные системы помощи водителю

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Независимая организация Euro NCAP провела серию тестов современных систем помощи водителю в разных автомобилях, и результаты оказались весьма любопытными. Только четыре модели — Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 и Toyota bZ4X - получили наивысшую оценку "Очень хорошо" за эффективность своих систем. Они смогли продемонстрировать идеальное сочетание безопасности и комфортного взаимодействия с водителем.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tesla

Кто удивил, а кто разочаровал

С другой стороны, даже такие именитые бренды, как Tesla Model S и Volvo EX30, получили всего лишь оценку "Умеренно". Причина? Их системы помощи водителю оказались не такими безупречными, как это заявлено в рекламе.

У Tesla Model S автопилот, который подаётся как "полностью автоматический", в реальных тестах показал только 30% компетентности.

У Volvo EX30 система Pilot Assist иногда "не справлялась" с задачами вождения без участия водителя.

Неожиданно такие же результаты показал и MG ZS. В то же время Mazda CX-80 и XPeng G9 оказались куда более надёжными и получили оценку "Хорошо".

"Самое важное — дать водителям правдивую информацию. Tesla вводит потребителей в заблуждение, преувеличивая возможности автопилота с помощью названий и рекламы. Это может быть потенциально опасно. Хорошо сделанная система помогает, предупреждает о своих возможностях и снижает риск аварий", — подчеркивают эксперты Euro NCAP.

Водителям стоит помнить: даже если автомобиль обещает помощь, полностью полагаться на автопилот — не лучшая идея. Проверенные системы всегда сотрудничают с человеком, а не пытаются заменить его.

Уточнения

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, с англ. — «Европейская программа оценки новых автомобилей») — европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности.

