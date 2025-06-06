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Секрет успеха китайцев: почему все китайские автомобили оснащены одним и тем же мотором

2:32
Авто

Вам когда-нибудь казалось, что все китайские автомобили под капотом прячут один и тот же мотор? Почти все "неэлектрические" машины из Поднебесной — будь то бензиновые, газовые, гибриды или подключаемые гибриды — оснащены 1,5-литровым двигателем. И да, он может быть как с турбонаддувом, так и без него.

Nissan Frontier Pro
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Nissan Frontier Pro

Почему именно 1,5 литра

Этот объём — не случайность. Он идеален, потому что сочетает хорошую мощность с экономичностью, а также помогает китайским производителям "играть по правилам" важного рынка — Юго-Восточной Азии. Там для автомобилей с мотором до 1,5 литра пошлина всего 5% вместо 20%. Это серьёзная экономия при продаже машин за границу.

Влияние других брендов

Конечно, не только китайцы нашли преимущества этого объёма. Многие европейские и японские модели тоже имеют в своей линейке 1,5-литровые моторы: Toyota Yaris и Yaris Cross, Honda HR-V и Jazz, Volkswagen Group с 1.5 TSI и Nissan X-Trail. Но китайцы используют его почти повсеместно.

Когда-то с Mitsubishi

Ходят слухи, что эти моторы — наследие Mitsubishi. И это правда… но только для моделей 15-летней давности! Сегодня единственные авто с японским "сердцем" — это Forthing Friday, EMC Quattro и Sette, доступные в Европе.

Китайско-австрийский союз

Основные современные 1,5-литровые моторы для китайских машин производит компания Acteco — совместное предприятие китайской Chery и австрийской AVL. Эти двигатели стоят под капотом внедорожников Chery (включая Jaecoo 7, DR 3.0, 5.0, 6.0 и 7.0, а также EMC Sei и большинство моделей Sportequipe).

Другие важные игроки

Например, BYD Seal U использует "родной" мотор. MG оснащены двигателями, разработанными SAIC в партнёрстве с американским General Motors. А под капотом кроссоверов Lynk & Co 01 и 08 стоят агрегаты, созданные благодаря сотрудничеству китайской Geely и шведской Volvo — ведь оба производителя входят в одну группу.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу, термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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