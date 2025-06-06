Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости

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Сладковатый запах в салоне автомобиля — это вовсе не аромат освежителя воздуха или случайно пролитого напитка. На самом деле это тревожный сигнал, который указывает на серьёзную неисправность. И если вовремя не принять меры, ремонт может обойтись владельцу в круглую сумму. Об этом предупреждает ведущий эксперт, чьё мнение приводит британская газета The Mirror.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Как распознать "сладкий" запах?

Эксперт Пит Ридли отмечает, что такой запах чаще всего описывается как "сладкий" или "приторный". Автомобилисты могут принять его за что-то безобидное, но это явный признак утечки антифриза — охлаждающей жидкости, необходимой для работы двигателя.

Ридли подчёркивает: запах антифриза довольно интенсивный, поэтому даже небольшая утечка быстро становится заметной, особенно когда двигатель уже нагрет. Летом ситуация усугубляется — при высоких температурах двигатель перегревается быстрее, и недостаточное охлаждение может привести к серьёзным последствиям.

Почему утечка антифриза — опасна?

Если вовремя не устранить проблему, двигатель может перегреться и выйти из строя. А ремонт двигателя после перегрева — дорогостоящая история. Часто водители просто доливают антифриз, но если приходится делать это регулярно, пора задуматься.

"Антифриз не испаряется — он уходит через протечку, и автомобиль подаёт вам сигналы. Если вы замечаете сладкий запах, особенно при работе кондиционера, стоит провести базовую проверку", — советует Пит Ридли.

Как проверить утечку?

Эксперт советует обратить внимание на липкие следы вокруг бачка с охлаждающей жидкостью и на влажные участки рядом с патрубками. Также стоит проверить, не падает ли уровень антифриза со временем. Раннее обнаружение утечки поможет избежать крупных затрат и обойдётся куда дешевле. Лучше потратить 15 минут на проверку, чем потом платить за капитальный ремонт.

Уточнения

Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями.

