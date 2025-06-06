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Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов

1:43
Авто

Хотя Икарус — венгерский автобусный бренд, модели Икарус-280 стали одним из самых популярных и массово используемых сочленённых автобусов в СССР, особенно в крупных городах.

Икарус-280 в Ельце
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Икарус-280 в Ельце

Благодаря своей вместительности и надёжности, Икарус-280 завоевал признание пассажиров и транспортников.

Особенности модели

Икарус-280 — это сочленённый автобус с двумя секциями, соединёнными гибким шарниром. Такой дизайн позволял перевозить большое количество пассажиров — до 160 человек — что делало его незаменимым на оживлённых городских маршрутах.

Автобус оснащался мощным дизельным двигателем и простым, но эффективным устройством управления.

Применение в СССР

Икарус-280 начали массово импортировать в СССР с 1970-х годов, чтобы решить проблему транспортных потоков в крупных мегаполисах, таких как Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Киев и другие. Автобус успешно работал в условиях плотного городского движения и разных климатических зон.

Надёжность и обслуживание

Автобусы Икарус-280 отличались простой конструкцией, что облегчало их обслуживание и ремонт. Несмотря на значительную нагрузку и интенсивную эксплуатацию, они демонстрировали высокую долговечность.

Икарус-280 стал настоящей легендой советского автобусного транспорта, сочетая вместительность, надёжность и удобство эксплуатации, и оставил заметный след в истории городских перевозок СССР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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