Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов

Хотя Икарус — венгерский автобусный бренд, модели Икарус-280 стали одним из самых популярных и массово используемых сочленённых автобусов в СССР, особенно в крупных городах.
Благодаря своей вместительности и надёжности, Икарус-280 завоевал признание пассажиров и транспортников.
Особенности модели
Икарус-280 — это сочленённый автобус с двумя секциями, соединёнными гибким шарниром. Такой дизайн позволял перевозить большое количество пассажиров — до 160 человек — что делало его незаменимым на оживлённых городских маршрутах.
Автобус оснащался мощным дизельным двигателем и простым, но эффективным устройством управления.
Применение в СССР
Икарус-280 начали массово импортировать в СССР с 1970-х годов, чтобы решить проблему транспортных потоков в крупных мегаполисах, таких как Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Киев и другие. Автобус успешно работал в условиях плотного городского движения и разных климатических зон.
Надёжность и обслуживание
Автобусы Икарус-280 отличались простой конструкцией, что облегчало их обслуживание и ремонт. Несмотря на значительную нагрузку и интенсивную эксплуатацию, они демонстрировали высокую долговечность.
Икарус-280 стал настоящей легендой советского автобусного транспорта, сочетая вместительность, надёжность и удобство эксплуатации, и оставил заметный след в истории городских перевозок СССР.
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