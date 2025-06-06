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Топ-5 атмосферников с лучшим звуком всех времён

Авто

Звук атмосферного двигателя — это музыка, которую невозможно имитировать. Рев мотора, рычание выхлопа, звон высоких оборотов — всё это создаёт уникальную атмосферу драйва и адреналина.

Nissan Skyline R34 GT-R GF-BNR34 White
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Skyline R34 GT-R GF-BNR34 White

В этом списке — легковые автомобили с самыми легендарными и завораживающими звуками атмосферных моторов.

5 место — Nissan GT-R R34 (RB26DETT) (280 л. с., но с характером)

2.6 I6 Twin Turbo (в стоке), атмосферные версии в тюнинге. Несмотря на турбины, культовый мотор RB26 в атмосфере тюнинга звучит просто фантастически — резкий, звонкий и мощный. Мелодия уличных гонок.

4 место — BMW M3 E46 (3.2 I6, 343 л. с.)

3.2 I6 атмосферный. Этот мотор — лучший атмосферник BMW за всё время. Высокие обороты и характерный "мурлыкающий" звук, который заставляет сердце биться быстрее.

3 место — Ferrari 458 Italia (4.5 V8, 570 л. с.)

4.5 V8 атмосферный. Мотор Ferrari — это музыка Формулы 1 на улице. Крики, рычание и визг — чистая эмоция и адреналин.

2 место — Porsche 911 GT3 RS (997) (3.6-3.8 Flat-6, 450+ л. с.)

4-литровый атмосферный оппозитник. Классический звук "911" — высокооборотистый, резкий и яркий. Для многих — эталон звучания атмосферных спорткаров.

1 место — McLaren F1 (6.1 V12 BMW, 680 л. с.)

6.1 V12 атмосферный. Самый запоминающийся и редкий звук в мире автомобилей. Кристально чистый, с тысячей оттенков, без лишних шумов. Звук, который невозможно забыть.

Атмосферные двигатели — это не только мощь, но и эмоциональная связь с водителем через звук. Каждая нота мотора — часть истории, которая заставляет трепетать всех, кто хотя бы раз оказался за рулём настоящего спорткара.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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