Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ

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Сначала всё было как по маслу: цена радует, пусковая мощность — на уровне, да и отзывы вроде бы неплохие. Но уже через несколько недель реальность дала по тормозам. Всё чаще авто начинало "тупить" при запуске, а однажды и вовсе не завелось в самый неподходящий момент. Знакомая история?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сломанный двигатель

Проблема начинается с экономии

Многие водители, желая сэкономить, выбирают недорогие аккумуляторы, произведённые в Китае. Но за заманчивой ценой часто скрываются сомнительные характеристики: некачественный свинец, слабая сборка, тонкие пластины. И в итоге — быстрое старение батареи, непредсказуемая работа и отказ в самый неподходящий момент.

"В минус пять машина уже не заводилась, хотя аккумулятор был новым. На СТО сказали: "Повезло, что вообще доехал до нас”", — делится один из автовладельцев.

Не гарантия, а формальность

Китайские АКБ часто идут с годовой или двухлетней гарантией. Но в случае поломки найти сервисный центр или добиться замены — задача не из лёгких. Особенно если аккумулятор был куплен онлайн, без официальных представительств в России.

Инертность оборачивается риском

Многие продолжают использовать такие батареи, даже замечая, что пуск затруднён, а заряд держится слабо. Это оборачивается проблемами не только зимой, но и при кратковременных стоянках — уже через ночь можно оказаться с "мертвым" авто.

Как избежать такой ошибки

Не гнаться за низкой ценой — надёжность важнее.

Обращать внимание на дату производства: даже новые на вид АКБ могут оказаться залежалыми.

Выбирать проверенные бренды с сервисной сетью в РФ.

"Иногда лучше переплатить на старте, чем потом таскать машину на тросе или менять аккумулятор дважды за сезон", — подчёркивает специалист по обслуживанию автоэлектрики.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

