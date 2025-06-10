Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ

Сначала всё было как по маслу: цена радует, пусковая мощность — на уровне, да и отзывы вроде бы неплохие. Но уже через несколько недель реальность дала по тормозам. Всё чаще авто начинало "тупить" при запуске, а однажды и вовсе не завелось в самый неподходящий момент. Знакомая история?
Многие водители, желая сэкономить, выбирают недорогие аккумуляторы, произведённые в Китае. Но за заманчивой ценой часто скрываются сомнительные характеристики: некачественный свинец, слабая сборка, тонкие пластины. И в итоге — быстрое старение батареи, непредсказуемая работа и отказ в самый неподходящий момент.
"В минус пять машина уже не заводилась, хотя аккумулятор был новым. На СТО сказали: "Повезло, что вообще доехал до нас”", — делится один из автовладельцев.
Китайские АКБ часто идут с годовой или двухлетней гарантией. Но в случае поломки найти сервисный центр или добиться замены — задача не из лёгких. Особенно если аккумулятор был куплен онлайн, без официальных представительств в России.
Многие продолжают использовать такие батареи, даже замечая, что пуск затруднён, а заряд держится слабо. Это оборачивается проблемами не только зимой, но и при кратковременных стоянках — уже через ночь можно оказаться с "мертвым" авто.
Не гнаться за низкой ценой — надёжность важнее.
Обращать внимание на дату производства: даже новые на вид АКБ могут оказаться залежалыми.
Выбирать проверенные бренды с сервисной сетью в РФ.
"Иногда лучше переплатить на старте, чем потом таскать машину на тросе или менять аккумулятор дважды за сезон", — подчёркивает специалист по обслуживанию автоэлектрики.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.