Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает

Оказывается, надёжная защита от угона не требует ни дорогой сигнализации, ни сложных противоугонных систем. Автомобилисты всё чаще применяют простой приём, который обезоруживает угонщика за секунду — и срабатывает он буквально одним движением руки.
Суть метода — в обесточивании электроцепи автомобиля. Речь идёт об установке специального размыкателя массы (или "массового выключателя"). Это компактное устройство, которое монтируется на аккумулятор и позволяет одним поворотом ручки полностью отключить питание машины.
"Когда машина обесточена — даже опытный угонщик теряется. Ни сигнал, ни электрика, ни зажигание не работают. А на поиск и активацию массы уходит слишком много времени", — объясняет мастер по автозащите.
Многие модели, особенно старше 5-7 лет, не имеют продвинутых охранных систем. А стандартная сигнализация часто оказывается бесполезной — её глушат за секунды. Но без электричества авто превращается в бесполезную кучу металла: не открываются двери, не срабатывает стартер, не заводится мотор.
К тому же, угонщики обычно не хотят долго возиться с машиной на месте — это повышает риск быть замеченными. Поэтому они просто проходят мимо таких автомобилей.
Подключить выключатель массы можно за 10-15 минут в любом автосервисе. Или даже самостоятельно — достаточно базовых знаний и пары инструментов. Особенно полезен такой способ, если машина часто стоит во дворе, на открытой стоянке или не используется ежедневно.
Помимо защиты от угона, размыкатель спасает батарею от саморазряда, особенно в морозы. Когда машина долго стоит, даже незначительные потребители тока — например, сигнализация или часы — постепенно "сажают" аккумулятор. А с выключателем массы таких проблем не возникает.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.