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Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает

2:06
Авто

Оказывается, надёжная защита от угона не требует ни дорогой сигнализации, ни сложных противоугонных систем. Автомобилисты всё чаще применяют простой приём, который обезоруживает угонщика за секунду — и срабатывает он буквально одним движением руки.

Сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сигнализация

Неожиданный барьер для преступника

Суть метода — в обесточивании электроцепи автомобиля. Речь идёт об установке специального размыкателя массы (или "массового выключателя"). Это компактное устройство, которое монтируется на аккумулятор и позволяет одним поворотом ручки полностью отключить питание машины.

"Когда машина обесточена — даже опытный угонщик теряется. Ни сигнал, ни электрика, ни зажигание не работают. А на поиск и активацию массы уходит слишком много времени", — объясняет мастер по автозащите.

Почему это работает

Многие модели, особенно старше 5-7 лет, не имеют продвинутых охранных систем. А стандартная сигнализация часто оказывается бесполезной — её глушат за секунды. Но без электричества авто превращается в бесполезную кучу металла: не открываются двери, не срабатывает стартер, не заводится мотор.

К тому же, угонщики обычно не хотят долго возиться с машиной на месте — это повышает риск быть замеченными. Поэтому они просто проходят мимо таких автомобилей.

Установка — за 10 минут

Подключить выключатель массы можно за 10-15 минут в любом автосервисе. Или даже самостоятельно — достаточно базовых знаний и пары инструментов. Особенно полезен такой способ, если машина часто стоит во дворе, на открытой стоянке или не используется ежедневно.

Бонус: польза для аккумулятора

Помимо защиты от угона, размыкатель спасает батарею от саморазряда, особенно в морозы. Когда машина долго стоит, даже незначительные потребители тока — например, сигнализация или часы — постепенно "сажают" аккумулятор. А с выключателем массы таких проблем не возникает.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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