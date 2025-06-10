Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете

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Казалось бы, такая мелочь, что на неё никто не обращает внимания. Однако именно она может продлить жизнь двигателю автомобиля на годы. Механики уверяют: правильное обслуживание одной детали способно снизить износ мотора и уберечь от дорогого ремонта.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

Маленький, да важный

Речь идёт о воздушном фильтре. По словам мастеров СТО, именно он зачастую становится причиной повышенного расхода топлива, провалов в тяге и даже преждевременного износа двигателя. Всё из-за того, что через забитый фильтр мотор "задыхается" — в буквальном смысле.

"Загрязнённый фильтр не пропускает достаточное количество воздуха, и двигатель начинает работать в обеднённой или перенасыщенной смеси. Это влияет и на расход, и на ресурс всех узлов", — рассказал автоэксперт с 20-летним стажем.

Почему это игнорируют

Многие водители считают, что воздушный фильтр можно менять реже, чем рекомендует производитель. В реальности же всё зависит от условий эксплуатации. Если вы часто ездите по пыльным дорогам или в пробках большого города, фильтр нужно проверять и менять чаще. Некоторые эксперты советуют делать это каждые 8-10 тысяч километров, особенно летом.

Эффект — сразу

После замены фильтра мотор начинает работать заметно тише, тяга восстанавливается, а расход топлива может снизиться на 5-10%. При этом стоимость самой детали — копейки по сравнению с ремонтом двигателя, который может обойтись в сотни тысяч рублей.

Не только фильтр

Специалисты также советуют не забывать про промывку дроссельной заслонки. Это простая процедура, которую можно провести даже самостоятельно, но она способна вернуть автомобилю былую резвость.

"Машина стала тупее, хуже тянет, глохнет на холостых? 80% случаев — это просто грязь на заслонке и старый фильтр", — пояснил один из механиков.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

