Те самые рабочие лошадки: авто, которые не подводят ни зимой, ни летом

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3:39
Авто

Современный рынок авто — это лабиринт, где легко заблудиться. Но главный ориентир для большинства водителей неизменен: надёжность. Ведь даже самую прочную машину нужно обслуживать, и именно от этого зависит, станет ли она вашим помощником или постоянной статьёй расходов.

Audi A6 Avant e-tron
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A6 Avant e-tron

Перед вами десятка автомобилей, которые доказали свою выносливость на практике — от японской точности до немецкой скрупулёзности.

Mazda 6 (2012-н.в., GJ/GL)

Японская "шестёрка" — редкий пример гармонии: надёжная конструкция, эффектный дизайн и качественные материалы. При бережной эксплуатации прослужит много лет без серьёзных затрат.

Mercedes-Benz G-Class (1979-2018, W463)

Культовый "Гелик" — один из самых выносливых внедорожников. Даже при минимальном уходе остаётся "живым". Но цена, как на покупку, так и на обслуживание, кусается. Подержанный — реальный вариант, но требует детальной проверки истории.

Hyundai i40 (2011-2019)

Создан для европейского рынка, i40 сочетает качественную сборку, комфорт и надёжность. Производитель настолько уверен в себе, что даёт 5 лет гарантии. Отличный выбор для тех, кто ищет крепкий авто на каждый день.

Honda CR-V (2012-2018, 4-е поколение)

Кроссовер с репутацией верного напарника. Высокая надёжность, добротный салон и надёжные агрегаты. Важно лишь помнить, что по состоянию интерьера сложно определить реальный пробег — настолько он износостойкий.

Honda Accord (2008-2015, 8-е поколение)

Один из самых крепких седанов своего времени. Качественные материалы, надёжная платформа и чётко настроенное шасси. На "вторичке" ещё можно найти отличные экземпляры.

Ford S-MAX / Galaxy (с 2015 г., II поколение)

Универсальные минивэны, которые при должном уходе служат годами. Главное — следить за тормозами и шасси: у нерадивых владельцев они быстро выходят из строя.

Fiat 500

Компакт, проверенный временем. Простой в обслуживании и долговечный при правильной эксплуатации. Главное — не забывать про ремень ГРМ: он здесь ключевой элемент.

BMW 5-й серии (2010-2017, F10)

Ставка — на дизельные версии с "автоматом". Особенно удачные экземпляры — после 2012 года. А вот от ранних машин с 4-цилиндровыми моторами стоит держаться подальше.

BMW 2-й серии (2014-2021, Active Tourer F45)

Надёжный, но не беспроблемный. Выбирайте версии после 2016 года — у ранних моделей были проблемы с 3-цилиндровыми моторами. При регулярном обслуживании легко прослужит десятилетие.

Audi A6 (2011-2018, C7)

Ставка на дизельный 3.0 TDI (313 л. с.) и 8-ступенчатый Tiptronic. Надёжный агрегат с хорошим потенциалом. Главное — держать трансмиссию под контролем через регулярную диагностику.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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