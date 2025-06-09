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10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия

3:30
Авто

Если бы японские автомобили не оснащались по-настоящему выдающимися двигателями, они вряд ли стали бы символом надёжности и инженерного гения. Многие моторы из Страны восходящего солнца уже давно вошли в историю, не сдавая позиций даже спустя десятилетия. Мы собрали десятку самых знаковых силовых агрегатов Японии, на которые до сих пор молятся гонщики, тюнеры и просто знатоки.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Mitsubishi 4G63T

Рожденный для ралли, этот 2-литровый турбомотор (280 л. с.) работал на Lancer Evolution и Galant VR-4. Изюминка — система MIVEC и чугунный блок цилиндров. Его надёжность проверена трассами всего мира.

Subaru EJ22G

Оппозитник объёмом 2.2 л, прославившийся на Impreza STi 22B. Мощность — от 280 до фактических 300 л. с., кованые внутренности, редкость и выносливость. Один из самых любимых моторов у фанатов Subaru.

Mazda 13B-REW

Знаменитый роторник с двойным турбонаддувом, который ставили на RX-7. Вес — минимальный, мощность — до 280 л. с., обороты — космос. Первый серийный мотор с последовательным турбонаддувом.

Toyota 2JZ-GTE

Культ среди тюнеров. Рядная "шестёрка", ставившаяся на Supra и Aristo, с ресурсом до 1000+ л. с. при грамотной доработке. В стоке — 280-320 л. с., надёжность — легендарная.

Toyota 2UR-GSE

Алюминиевый V8 объёмом 5.0 л с DOHC и титаном от Yamaha. Ставился на Lexus LC 500 и IS 500, в версии GT3 выдаёт 507 л. с. Баланс мощи и изящества.

Toyota 1LR-GUE

V10 с "голосом ангела” для суперкара Lexus LFA. Разгон до 100 км/ч — за 3.6 сек, звук — с подписями Yamaha. 560 л. с., магний, титан, алюминий — настоящее произведение инженерного искусства.

Nissan VR38DETT

Сердце GT-R — 3.8-литровый V6 с двумя турбинами и ручной сборкой. До 710 л. с., именные моторы и настоящий культ. Выпускается с 2007 года и поныне.

Nissan RB26DETT

Рядная "шестёрка" из Skyline GT-R. 276 л. с. (официально), но потенциал — до 1000+. Чугунный блок и кованые детали делают его идеальной платформой для тюнинга.

Honda K20A

Динамичный 2.0-литровый i-VTEC мотор с мощностью до 221 л. с. Ставился на Civic Type R и Integra. За свои размеры — настоящий "маленький монстр".

Honda F20C

Высокооборотистый двигатель с VTEC, созданный для S2000. 250 л. с. при 8600 об/мин. Один из самых мощных атмосферников объёмом 2.0 л в истории.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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