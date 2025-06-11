Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

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Выбрать машину, которая не заставит бегать по СТО через полгода — задача не из простых. Цены растут, выбор огромен, а рисков не меньше. На первый план всё чаще выходит надёжность, а не внешний блеск или модные опции. Мы собрали список марок, которые доказали свою выносливость на российских дорогах. В каждой — не одна, а целая россыпь удачных моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mazda

Lexus: премиум без капризов

Этот бренд часто называют Toyota в дорогом костюме — и недаром. Lexus не только стильный, но и крайне надёжный. Особенно хороши кроссовер RX и седан ES. За впечатляющим комфортом скрываются проверенные моторы, минимальные риски поломок и долгий срок службы. Минусы? Разве что высокие ценники и недешёвое обслуживание. Но надёжность здесь — почти эталонная.

Toyota: народный любимец

Toyota — это имя, которое ассоциируется с надёжностью на всех континентах. Camry, RAV4, Corolla — машины, которые спокойно "переваривают" снег, мороз и плохой бензин. Простота конструкции, низкая стоимость ремонта и предсказуемое поведение в любой ситуации. Единственное, чего не хватает — немного дерзости в дизайне.

Honda: крепкая четвёрка с характером

Civic, CR-V и Pilot — модели, которые подкупают своей выносливостью. Двигатели "живут" долго, а точное рулевое управление и безопасность делают поездки комфортными. Правда, салон простоват, а подвеска может показаться жёсткой. Зато по надёжности — твёрдая четвёрка с плюсом.

Chevrolet: американская основательность

Equinox, Tahoe и Silverado — для тех, кто ценит простор, мощь и функциональность. У Chevrolet широкий модельный ряд, отличная проходимость и достойные двигатели. Но салон, особенно в базовых комплектациях, порой оставляет желать лучшего.

Mazda: красота и прочность в одном флаконе

Mazda CX-5, Mazda3 и даже компактный MX-5 — все эти модели объединяет надёжность, качество сборки и эффектный дизайн. Простая электроника, устойчивость к коррозии и продуманные узлы делают эти машины хорошим выбором. Минусы — разве что в отдельных "мелочах" у некоторых поколений.

Kia: честно, доступно и надёжно

Kia K5, Sportage и Telluride уверенно держатся в списке любимцев российских водителей. Соотношение цены и качества здесь почти идеальное. Плюс — пятилетняя гарантия. При регулярном ТО — надёжность на уровне европейцев. А в условиях зимы и бездорожья Kia справляется ничуть не хуже именитых конкурентов.

Skoda: скромный герой с немецким сердцем

Практичные и понятные Skoda Octavia и Kodiaq давно стали фаворитами тех, кто не гонится за лишними "наворотами". Здесь — технологии от Volkswagen, добротная сборка и приятные мелочи вроде зонтa в двери. Дизайн — на любителя, но "начинка" не подводит.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

