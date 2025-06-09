Легенды вторичного рынка: вот какие авто не боятся ни соли, ни времени

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Авто

Выбрать подержанный автомобиль — как пройти минное поле. Внешне машины могут выглядеть безупречно, но внутренности порой таят целый букет проблем. Чтобы не ошибиться, эксперты составили рейтинг 10 самых надежных марок, популярных в России. Надежность оценивалась по доле машин, которые проехали от 3 до 23 лет без серьёзных поломок.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Toyota — 96% надежности

Безоговорочный лидер. Японцы сумели создать конструктивно простые, но выносливые автомобили. Corolla, Camry, Land Cruiser Prado, RAV4 — с пробегом в 300+ тысяч километров и без капремонта? Легко.

Деталей на Toyota в России хватает, а антикоррозийная защита на высоте — особенно у внедорожников.

Lexus — 95%

Премиальный брат Toyota. Под капотом — те же надежные моторы и коробки, но в обёртке из дорогих материалов и с комфортом премиум-класса. RX, ES, LX, GS — простая электроника, минимум проблем. Идеален для тех, кто хочет "премиум без капризов".

Skoda — 93%

Чешский практик. Модели Octavia, Rapid, Superb радуют сбалансированной конструкцией. Надёжные DSG и "вечные" моторы от VW-группы делают своё дело. Адаптация к российским реалиям — плюс.

Honda — 91%

Civic, CR-V, Accord — по-настоящему "долгоиграющие" машины. Выносливая подвеска, хорошая управляемость и ремонтопригодные двигатели. Даже нерегулярное обслуживание не убивает "японца".

Mazda — 90%

Mazda 3, 6, CX-5 — баланс между дизайном, комфортом и механической надёжностью. Прочный кузов, разумная электроника и отличная защита от коррозии.

Mercedes-Benz — 89%

Даже премиум может быть надёжным. E-Class и GLC из прошлых поколений давно доказали свою выносливость. Главное — ухаживать. Моторы крепкие, сборка качественная.

BMW — 88%

X3, X5 и "тройка" — надёжны, если за ними следят. Подвеска и электроника требуют внимания, но трансмиссия и моторы радуют стабильной работой. Ремонт — не дешёвый, зато возможен.

Hyundai — 87%

Solaris, Creta и Tucson — недорогие, простые и живучие. Особенно в условиях русской зимы. Хорошая сборка, минимум слабых мест и предсказуемость в обслуживании.

Kia — 86%

Rio, Ceed, Sportage — технологически близки к Hyundai, но чуть иной стиль и подход к комплектации. Всё остальное — та же надёжность и выносливость.

Volvo — 85%

XC60, XC90 — не только безопасность, но и прочность. Шведы делают надёжную электронику, устойчивую к времени трансмиссию и достойную антикоррозийную защиту.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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