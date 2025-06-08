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Китайцы собрали, но забыли настроить: эти коробки ездят как захотят — пока не прошьёшь

2:56
Авто

На бумаге преселективные "роботы" с двумя сцеплениями выглядят как технологическое чудо. Однако на практике именно такие трансмиссии чаще всего становятся предметом споров — особенно среди владельцев Haval, Chery и Geely. Одни считают их эталоном удобства, другие — источником головной боли.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

За аббревиатурой — разные "миры"

Под названием 7DCT скрываются принципиально разные подходы. Хотя все коробки имеют семь ступеней и двойное сцепление, их начинка и поведение на дороге отличаются. Особенно любопытен подход компании Great Wall (бренды Haval и Tank): коробки Hycet создавались при участии инженера, ранее работавшего над DSG для Volkswagen. В результате получился своеобразный "немецко-китайский гибрид", который должен был объединить лучшие черты двух школ.

Плавности — за отдельную плату

В реальности многие водители Haval жалуются: коробка переключает передачи с задержками, а иногда и с рывками. Спасением часто становится сторонняя прошивка. Однако официальный сервис такие "лечения" не предлагает — за вмешательство в электронику придётся попрощаться с гарантией. Зато неофициальные прошивки нередко работают лучше заводских, что вызывает закономерные вопросы к изначальным настройкам.

Geely без нареканий, Chery — почти

Из всей китайской тройки Geely получила наибольшее количество положительных отзывов. Их роботизированные коробки ведут себя плавно, демонстрируя достойную динамику и адаптивность. Chery также не отстаёт, хотя в условиях плотного городского движения водители иногда отмечают лёгкие "задумчивости" при переключении. Но в целом вмешательств эти трансмиссии не требуют.

Что внутри

Разобраться в этих коробках не так сложно — типов конструкций немного. А вот надёжность обеспечивается не только проектированием, но и качеством деталей. Сцепления поставляет немецкая компания Luk, фрикционные компоненты — Borg Warner из США, а подшипники — шведская SKF. Несмотря на локализацию производства в Китае, система контроля строго многозвеневая.

А сколько она проживёт

Некоторые экземпляры Haval F7 с коробкой 7DCT450 прошли более 300 тысяч километров — правда, по трассе. Для городской езды ресурс оценивается примерно в 250 тыс. км. Новая версия трансмиссии — 7DCT300S — оказалась заметно плавнее, но её долговечность ещё под вопросом. В смешанном цикле большинство таких коробок выдерживают около 200 тыс. км, а при бережной эксплуатации на шоссе — и больше.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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