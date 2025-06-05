Советский автоколорит. Машины, на которых ездили все — от завхоза до генерала

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В СССР автомобиль был не просто средством передвижения — это был символ статуса, профессии и даже характера.

На одном конце шкалы — верный "Запорожец" завхоза, который прослужит до последнего гвоздя. На другом — "Волга" генерала, где каждый хромированный элемент кричал: "Я тут главный!".

Эти машины были настоящим отражением советской жизни: надёжные, простые и с характером. Кто-то с гордостью таскал на "Москвиче" весь семейный скарб, кто-то устраивал гонки на "Жигулях" по двору, а "ГАЗ-69" мог спокойно угодить и в болото, и в тайгу — и вернуться домой с боевым настроем.

Вспоминая эти автомобили, невозможно не улыбнуться: они были не идеальны, но они были наши. Их трещащие кузова и гудящие моторы создавали неповторимый колорит эпохи, когда машина — это не просто транспорт, а часть истории каждого советского человека.