Топ-5 лучших автомобильных моторов всех времён

Мотор — сердце машины. От него зависит не только мощность и скорость, но и характер автомобиля, его душа и легенда.
Этот список — дань уважения тем агрегатам, которые стали эталоном инженерной мысли, революцией в своих эпохах и настоящими шедеврами техники.
5 место — Ford Flathead V8 (1932)
Первый массовый доступный V8. Сделал мощные двигатели доступными для широкой публики. Простая и надёжная конструкция, открывшая эру американского muscle car.
4 место — Toyota 2JZ-GTE (1991)
3.0 I6 турбо. Легендарный японский мотор, известный своей невероятной надёжностью и потенциалом для тюнинга, способный выдавать под 1000 л. с. на стоковой базе.
3 место — Ferrari F136 V8 (2000-е)
4.3–4.5 V8 атмосферный. Используется в Ferrari и Maserati, известен за непревзойдённый звук, высокие обороты и гладкую работу. Эталон спортивного мотора.
2 место — BMW S70/2 (1992)
6.1 V12 атмосферный (McLaren F1). Мотор, который вывел спорткары в новую эру. Лёгкий, мощный, отзывчивый — именно он позволил McLaren F1 стать самым быстрым атмосферным авто в мире.
1 место — Porsche Flat-6 (разные версии)
Оппозитный 6-цилиндровый мотор. Сердце всех классических 911. Уникальный баланс, звук и легендарная надёжность сделали этот мотор иконой автомобильного мира.
Лучшие моторы — это не просто силовые агрегаты, а легенды, которые сформировали культуру автомобилей. Они вдохновляют инженеров, водителей и коллекционеров, а их звук и работа остаются в памяти навсегда.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.