Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10-минутная вечерняя растяжка поможет для быстрого избавления от жира на животе и стресса
10 секретов комфортного велопутешествия, которые знают только опытные туристы
Советский автоколорит. Машины, на которых ездили все — от завхоза до генерала
Эффект загара за минуту: макияж, который работает быстрее отпуска
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить

Топ-5 лучших автомобильных моторов всех времён

2:12
Авто

Мотор — сердце машины. От него зависит не только мощность и скорость, но и характер автомобиля, его душа и легенда.

Ford Flathead V8 (52455940840)
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vogt from Paderborn, Deutschland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Flathead V8 (52455940840)

Этот список — дань уважения тем агрегатам, которые стали эталоном инженерной мысли, революцией в своих эпохах и настоящими шедеврами техники.

5 место — Ford Flathead V8 (1932)

Первый массовый доступный V8. Сделал мощные двигатели доступными для широкой публики. Простая и надёжная конструкция, открывшая эру американского muscle car.

4 место — Toyota 2JZ-GTE (1991)

3.0 I6 турбо. Легендарный японский мотор, известный своей невероятной надёжностью и потенциалом для тюнинга, способный выдавать под 1000 л. с. на стоковой базе.

3 место — Ferrari F136 V8 (2000-е)

4.3–4.5 V8 атмосферный. Используется в Ferrari и Maserati, известен за непревзойдённый звук, высокие обороты и гладкую работу. Эталон спортивного мотора.

2 место — BMW S70/2 (1992)

6.1 V12 атмосферный (McLaren F1). Мотор, который вывел спорткары в новую эру. Лёгкий, мощный, отзывчивый — именно он позволил McLaren F1 стать самым быстрым атмосферным авто в мире.

1 место — Porsche Flat-6 (разные версии)

Оппозитный 6-цилиндровый мотор. Сердце всех классических 911. Уникальный баланс, звук и легендарная надёжность сделали этот мотор иконой автомобильного мира.

Лучшие моторы — это не просто силовые агрегаты, а легенды, которые сформировали культуру автомобилей. Они вдохновляют инженеров, водителей и коллекционеров, а их звук и работа остаются в памяти навсегда.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство
Григорий Лепс показал пикантное фото с 19-летней невестой
Сколько бёрпи вы можете сделать за 60 секунд? Вот что это говорит о вашей физической форме
Nissan начал регистрацию брендов в России: что это значит для авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.