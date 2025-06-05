Самые популярные авто Европы и России — разница, которую не скрыть

Европейский и российский рынки новых автомобилей — как параллельные вселенные. В одной — электрокары, гибриды и экономия топлива, в другой — китайские кроссоверы и отечественная классика. Но стоит заглянуть туда, за соседский забор, чтобы понять: эти машины через 2-3 года начнут появляться на вторичке. А значит, изучать рейтинг уже сейчас — полезно.
Вот десятка самых популярных новых машин в ЕС за прошлый год:
Dacia Sandero — 268 тыс. шт. Простой хэтч с мотором 1.0, без изысков, но и без лишнего.
Renault Clio — 216 тыс. шт. Старая добрая модель на механике и дизеле.
Volkswagen Golf — 215 тыс. шт. По-прежнему актуален, особенно с турбомоторами и дизелями.
Tesla Model Y — 209 тыс. шт. Самый мощный и дорогой в рейтинге.
Volkswagen T-Roc — 202 тыс. шт. Кроссовер от VW, даже в кабрио-версии.
Peugeot 208 — 199 тыс. шт. Электрический или бензиновый — выбор есть.
Toyota Yaris Cross — 194 тыс. шт. Гибрид с опцией полного привода.
Skoda Octavia — 180 тыс. шт. Лифтбэк или универсал на "турбе”.
Dacia Duster — 175 тыс. шт. В Европе — под брендом Dacia и в гибридной версии.
Toyota Yaris — 174 тыс. шт. Компактный, экономичный, без "полнопривода”.
Топ-3 в России:
Lada Granta — 170 тыс.
Lada Vesta — 105 тыс.
Haval Jolion — 73,5 тыс.
А в десятке — сплошь китайцы, "Нивы” и никакой Теслы. Например, Chery Tiggo 7, Geely Monjaro, Omoda C5 и другие. И да, полный привод — у нас до сих пор показатель статуса.
Так что выбирать подержанную машину через пару лет мы, скорее всего, будем среди этих топов. И у каждого — своя логика: одни экономят, другие разгоняются до "сотни” за 3,7 секунды.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.