Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 миллиона за концерт: Земфира возглавила список самых дорогих артистов-иноагентов
Ермак — главный? В Раде намекнули, кто на самом деле управляет Украиной
Украинские синхронистки отказались жать руки россиянкам: Покровская ответила жёстко
Нидерланды передают Украине флот из 100 судов: на что пойдут €400 млн помощи
Кишечник становится крепче, сахар стабилизируется — и всё из-за одной закуски
Где спасаться в ЧС: адреса всех бомбоубежищ появятся на Госуслугах до конца года
Резкое похудение Киркорова встревожило врачей: заподозрили анорексию и диабет
Цирк вместо страны: Киев уничтожил стамбульские договоренности
Блондинка без окрашивания: неожиданный эффект старых рецептов

Самые популярные авто Европы и России — разница, которую не скрыть

2:28
Авто

Европейский и российский рынки новых автомобилей — как параллельные вселенные. В одной — электрокары, гибриды и экономия топлива, в другой — китайские кроссоверы и отечественная классика. Но стоит заглянуть туда, за соседский забор, чтобы понять: эти машины через 2-3 года начнут появляться на вторичке. А значит, изучать рейтинг уже сейчас — полезно.

Skoda Octavia
Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Skoda Octavia

Что выбирает Европа

Вот десятка самых популярных новых машин в ЕС за прошлый год:

  1. Dacia Sandero — 268 тыс. шт. Простой хэтч с мотором 1.0, без изысков, но и без лишнего.

  2. Renault Clio — 216 тыс. шт. Старая добрая модель на механике и дизеле.

  3. Volkswagen Golf — 215 тыс. шт. По-прежнему актуален, особенно с турбомоторами и дизелями.

  4. Tesla Model Y — 209 тыс. шт. Самый мощный и дорогой в рейтинге.

  5. Volkswagen T-Roc — 202 тыс. шт. Кроссовер от VW, даже в кабрио-версии.

  6. Peugeot 208 — 199 тыс. шт. Электрический или бензиновый — выбор есть.

  7. Toyota Yaris Cross — 194 тыс. шт. Гибрид с опцией полного привода.

  8. Skoda Octavia — 180 тыс. шт. Лифтбэк или универсал на "турбе”.

  9. Dacia Duster — 175 тыс. шт. В Европе — под брендом Dacia и в гибридной версии.

  10. Toyota Yaris — 174 тыс. шт. Компактный, экономичный, без "полнопривода”.

А что у нас

Топ-3 в России:

  1. Lada Granta — 170 тыс.

  2. Lada Vesta — 105 тыс.

  3. Haval Jolion — 73,5 тыс.

А в десятке — сплошь китайцы, "Нивы” и никакой Теслы. Например, Chery Tiggo 7, Geely Monjaro, Omoda C5 и другие. И да, полный привод — у нас до сих пор показатель статуса.

Так что выбирать подержанную машину через пару лет мы, скорее всего, будем среди этих топов. И у каждого — своя логика: одни экономят, другие разгоняются до "сотни” за 3,7 секунды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Цирк вместо страны: Киев уничтожил стамбульские договоренности
Какие продукты стали дороже в России: лидеры подорожания за 10 лет
Отращиваем ресницы: 10 секретов, которые помогут сделать их длинными и густыми
Россияне спасают Египет: как туризм стал главным козырем страны
Убьём себя сами: в Европе предрекли скорый крах из-за решения по России
Самые популярные авто Европы и России — разница, которую не скрыть
Опасный обман: кто из обезьян пугает больше, а кто — действительно угрожает
Пилот в больнице, самолёт в обломках: жесткая посадка Ан-2 под Саратовым
Депутат Росликов в Латвии перед выборами выступил в парламенте а-ля Жириновский
Ракетный шторм: Америка в шоке от ответа России после атаки на аэродромы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.