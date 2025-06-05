Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
10-минутная вечерняя растяжка поможет для быстрого избавления от жира на животе и стресса
10 секретов комфортного велопутешествия, которые знают только опытные туристы
Топ-5 лучших автомобильных моторов всех времён
Советский автоколорит. Машины, на которых ездили все — от завхоза до генерала
Эффект загара за минуту: макияж, который работает быстрее отпуска
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки

Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации

2:23
Авто

Советский грузовой транспорт был результатом масштабных инженерных разработок и попыток создавать машины, способные работать в самых суровых условиях.

Самосвал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосвал

Технологии того времени отличались надежностью, простотой и универсальностью — качествами, которые были жизненно важны для огромной территории СССР.

1. Надёжные и простые конструкции

Грузовики СССР проектировались с прицелом на простоту обслуживания и ремонта. Использовались прочные стальные рамы, надежные карбюраторные двигатели, механические коробки передач. Это позволяло ремонтировать технику прямо в поле, без сложного оборудования.

2. Полный привод и усиленная подвеска

Для работы в бездорожье и на строительных площадках широко применялись системы полного привода 4×4, 6×6 и даже 8×8. Подвеска была усиленной — с рессорами и гидравлическими амортизаторами, что обеспечивало высокую проходимость и грузоподъемность.

3. Автоматизация и механизация загрузки

В поздних моделях начали внедрять гидравлические системы подъема кузова — например, в самосвалах. Это облегчало разгрузку и экономило время. Также появились первые элементы автоматизации, такие как пневматические тормоза и усилители рулевого управления.

4. Технологии теплозащиты и кабины

Для комфортной работы в суровом климате применялись утепленные кабины с автономным отоплением, вентиляцией и улучшенной герметизацией. Это позволяло эксплуатировать машины в условиях северных широт и зимних морозов

5. Эксперименты с альтернативными источниками энергии

Хотя основной движущей силой оставался дизельный или бензиновый двигатель, инженеры экспериментировали с электрическими и газовыми установками. Например, грузовики на сжатом природном газе (СПГ) и электрические тягачи для городских перевозок.

Технологии советского грузового транспорта отражали задачи страны — обеспечение максимальной надёжности, универсальности и доступности в ремонте. Несмотря на ограничения, инженеры сумели создать машины, которые служили верой и правдой на протяжении десятилетий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство
Григорий Лепс показал пикантное фото с 19-летней невестой
Сколько бёрпи вы можете сделать за 60 секунд? Вот что это говорит о вашей физической форме
Nissan начал регистрацию брендов в России: что это значит для авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.