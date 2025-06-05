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Бомба замедленного действия на колёсах: какие риски таят электромобили

Авто

Когда речь заходит об электромобилях, главный вопрос, который волнует многих: насколько они безопасны? Ведь аккумуляторы этих машин могут загореться или даже взорваться. Но стоит уточнить: эксперты утверждают, что литий-ионные аккумуляторы электромобилей не более опасны, чем бензиновые моторы.

Пожарный тушит горящее здание из шланга
Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарный тушит горящее здание из шланга

Электромобили и опасность пожаров

Все мы знаем, что бензиновые автомобили в случае аварии могут превратиться в огненную ловушку — взрыв цилиндра при столкновении способен привести к трагедии. Электромобили, хоть и не работают на топливе, имеют свои риски. В их аккумуляторах используются литий-ионные батареи — такие же, как в телефонах и ноутбуках. И если крохотная батарейка может взорваться, что же говорить об огромных батареях электромобиля?

Например, аккумулятор в Tesla Roadster содержит около 7000 ячеек. Чтобы обезопасить водителя и пассажиров, автопроизводители, включая Tesla, оснащают машины датчиками столкновений и предохранителями, которые мгновенно отключают батарею при аварии. Но любой датчик может дать сбой, а значит — остаётся угроза.

Отходы и пожары на свалках

С ростом числа электромобилей растёт и проблема их утилизации. По прогнозам, к 2030 году мир столкнётся с огромным объёмом выброшенных аккумуляторов, а пока отрасль не готова к их переработке.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в 2019 году произошло 68 пожаров на свалках из-за литий-ионных аккумуляторов, а в 2020 — 65. На сайте tesla-fire.com уже задокументировано 182 случая возгораний автомобилей Tesla, в которых погибло 53 человека.

Риски зарядных станций

Опасность таится не только в самих аккумуляторах, но и в зарядных станциях. Короткое замыкание при зарядке может привести к серьёзным последствиям. Например, у Toyota Prius аккумулятор даёт 200 вольт, а у Ford Escape - 300 вольт. Если водитель случайно коснётся проводов при аварии, последствия могут быть фатальными. Постоянное напряжение более опасно для жизни, ведь уже 55 вольт могут быть смертельными.

Зарядные станции, предлагая напряжение от 110 до 550 вольт, также несут потенциальные угрозы. Хотя в них предусмотрены защитные выключатели, они могут выходить из строя. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, случаи сбоев фиксируются по всей стране.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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