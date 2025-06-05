Зарядка электромобиля дома: зачем нужна умная зарядная станция

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Сегодня у владельцев электромобилей есть несколько вариантов зарядки прямо у себя дома. Кто-то по старинке пользуется обычной розеткой, а кто-то сразу устанавливает настенную зарядную станцию — решение, которое выбирают всё чаще.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Почему розетка — не всегда лучший выбор?

Зарядка через стандартную розетку — дело долгосрочное и, честно говоря, утомительное. Например, чтобы полностью зарядить Kia Niro EV, может понадобиться до 24 часов! Эксперты советуют всё же обзавестись настенной зарядной станцией. Она не только ускоряет процесс зарядки, но и делает его безопаснее. К тому же такая станция легко устанавливается на стену и занимает минимум места.

Установка зарядной станции: как это сделать?

Проще всего заказать установку у компании, которая продала вам это устройство. Часто установка входит в стоимость. Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься монтажом самостоятельно — лучше довериться профессионалам, которые аккредитованы производителем.

Что такое "умная" зарядная станция?

Сегодня на рынке есть умные зарядные станции, которые легко подключаются к Wi-Fi и управляются через приложение на смартфоне. С ними вы можете составить график зарядки — например, заряжать электромобиль ночью, когда тарифы ниже. Более того, такие станции позволяют ограничить заряд до 80%, чтобы продлить жизнь аккумулятора и избежать перегрева.

Какую мощность выбрать?

Выбор мощности зависит от возможностей вашей электросети. Базовые зарядные станции выдают около 3 кВт — такой мощности достаточно, чтобы зарядить небольшой электромобиль за 12 часов. Но если вы хотите ускорить процесс, стоит рассмотреть модели на 7 кВт: с ними зарядка идёт примерно в два раза быстрее. Есть и более мощные устройства — на 11 или даже 22 кВт, но для их установки понадобится трёхфазное питание, которое есть далеко не в каждом доме.

Лучший способ зарядки дома

Для большинства случаев оптимальное решение — настенная зарядная станция на 7 кВт. Она обеспечивает быстрый и безопасный заряд. А чтобы ещё и сэкономить, лучше всего заряжать машину ночью, когда она всё равно простаивает — и электричество дешевле.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

