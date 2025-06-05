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Революционный полный привод от Mercedes: всё, что вы хотели знать о 4MATIC, но боялись спросить

2:55
Авто

4MATIC — это фирменная система полного привода (AWD) от Mercedes-Benz. В отличие от многих других систем, которые могут переключаться между режимами привода, 4MATIC обеспечивает постоянное распределение мощности между передней и задней осями. Такой подход позволяет автомобилю сохранять отличное сцепление и управляемость в любых условиях.

Mercedes-Benz GL-Class
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mercedes-Benz GL-Class

Как развивалась 4MATIC?

С момента своего дебюта в 1987 году система претерпела немало изменений:

  • Первое поколение (с 1987 года): Работало по принципу "реакции" — передние колёса подключались, когда задние начинали пробуксовывать.

  • Второе поколение (с 1999 года): С внедрением ESP (системы стабилизации) и ASR (системы контроля тяги) 4MATIC стал "проактивным": крутящий момент постоянно распределяется на все колёса, а электроника следит за оптимальной тягой.

  • Современные системы (после 2006 года): Теперь существует несколько версий 4MATIC для разных моделей.

Варианты современных 4MATIC

  • Стандартный 4MATIC: Крутящий момент обычно делится 45:55 или 50:50 между осями, а все движения контролируются электронными помощниками.

  • AMG Performance 4MATIC+: В моделях AMG эта система регулирует подачу мощности на каждую ось, а в некоторых — и на каждое колесо, позволяя даже режим дрифта.

  • 4MATIC для компактных моделей: В таких моделях, как A-Class или GLA, 4MATIC активируется по мере необходимости, передавая до 50% мощности назад.

Как работает система?

В основе 4MATIC лежит раздаточная коробка, которая делит крутящий момент. Ключевую роль играют электронные датчики и управляющий блок:

  • Датчики отслеживают скорость вращения колёс, угол руля, ускорение и прочие параметры.

  • ЭБУ анализирует эти данные и мгновенно принимает решения, перераспределяя мощность.

  • Электронные системы (ESP, ASR) тормозят буксующее колесо и направляют мощность туда, где сцепление лучше — так имитируется блокировка дифференциала, но точнее и быстрее.

Почему 4MATIC — это преимущество?

  • Отличное сцепление: Вы можете быть уверены в машине на любом покрытии.

  • Устойчивость: Автомобиль надёжно ведёт себя в поворотах и при манёврах.

  • Эффективность: Мощность двигателя используется по максимуму.

  • Высокая остаточная стоимость: Машины с 4MATIC популярны на вторичном рынке, особенно в холодных регионах.

Уточнения

4MATIC (от англ. 4-wheel drive и automatic) — маркетинговое наименование системы постоянного полного привода немецкого концерна Daimler AG, распределяющего крутящий момент на все колёса автомобиля.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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